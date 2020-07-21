Прокуратура Тверской области проверит законность отказов в предоставлении жилья ветерану-погорельцу

После публикации RT прокуратура Тверской области начала проверку информации о ветеране первой чеченской войны из Вышнего Волочка, которому на протяжении 15 лет отказывают в предоставлении жилья. В 2004 году у мужчины сгорела единственная квартира, но получить новую на основании статуса ветерана ему не удалось — в местной администрации утверждают, что он слишком поздно получил удостоверение участника боевых действий.

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Прокуратура Тверской области проведёт проверку ситуации с ветераном-погорельцем из Вышнего Волочка, который 15 лет не может добиться предоставления ему нового жилья взамен квартиры, сгоревшей в 2004 году.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления федерального законодательства при соблюдении правовых гарантий социальной защиты ветерана, в том числе законности отказов в предоставлении жилья», — пояснили RT в надзорном ведомстве.

В областной прокуратуре также пообещали принять меры, если выяснится, что права мужчины действительно были нарушены.

Ранее RT рассказывал о ветеране первой чеченской войны Сергее Трунове, которому отказываются давать квартиру, несмотря на то что в 2004 году у мужчины сгорело единственное жильё.

Сергей воевал в Чечне в 1995 и 1996 году, но при увольнении из милиции, где он служил во время этих командировок, не получил никаких справок, подтверждающих его пребывание в горячей точке.

В 2004 году в казарме, где Трунову выделили квартиру, ещё когда он служил в правоохранительных органах, случился пожар. В МЧС дом признали непригодным для проживания. С тех пор Трунов живёт на съёмных квартирах и отдаёт за аренду половину своей зарплаты охранника. В беседе с RT ветеран признался, что иногда ему приходится выживать на 3—4 тыс. рублей в месяц.

Уже после пожара Сергей выяснил, что по закону ему как участнику боевых действий могут предоставить новое жильё — требовалось лишь получить удостоверение ветерана. Однако без справок, подтверждающих командировки Трунова в Чечню, сделать это было невозможно.

Лишь в 2015 году Сергею удалось раздобыть пропавшие документы — с этим мужчине помогла его знакомая Тамара Початкова. В итоге Трунову всё-таки оформили удостоверение — на тот момент со времени его командировок в горячие точки прошло почти 20 лет.

Однако и этого оказалось недостаточно, чтобы Сергею дали квартиру. В администрации Вышнего Волочка ветерану сообщили, что для получения субсидии или денежной выплаты на покупку жилплощади за счёт средств федерального бюджета он должен был получить статус ветерана не позднее 2005 года.

Впоследствии позицию местных чиновников подтвердил суд, куда, отчаявшись, обратился ветеран. Сергею, «опоздавшему» с получением статуса участника боевых действий, велели встать в очередь на квартиру как погорельцу. Но и тогда о получении собственной жилплощади речь не шла — по словам Трунова, ему предложили шесть квадратных метров в общежитии «с клопами и тараканами». Он отказался.

После того как Сергей Трунов обратился за помощью в проект «Не один на один», RT направил запрос о ситуации с ветераном в правительство Тверской области. Местные власти заверили, что администрация Вышнего Волочка «взяла на контроль» вопрос о предоставлении жилья Трунову и «прорабатывает варианты решения его жилищной проблемы».

В пресс-службе правительства Тверской области рассказали, что Сергей стоял в очереди на улучшение жилищных условий с 1995 года, а в 2015 году после судов и многочисленных жалоб ветерана перевели в льготную очередь. Сейчас Сергей числится 22-м в очереди на получение жилья. При этом, по данным правительства области, сам по себе статус ветерана боевых действий не даёт Трунову права на получение квартиры.

«Статус [ветерана] гражданин оформил после 01.01.2005 года — в августе 2015 года. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 «О ветеранах» жильём обеспечиваются ветераны и инвалиды боевых действий, вставшие на соответствующий учёт и получившие льготный статус до 01.01.2005 года. Граждане указанной категории, вставшие на учёт после 01.01.2005 года, обеспечиваются жильём в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.

Доверенное лицо Сергея Тамара Початкова в беседе с RT выразила сомнения насчёт того, что Трунову выдадут квартиру без вмешательства надзорных органов или федеральных властей. По её словам, на балансе администрации Вышнего Волочка нет свободного жилья, поселить ветерана-погорельца некуда.

«Мы, конечно, надеемся, что в результате прокурорской проверки в истории с Сергеем наконец восторжествует справедливость. Неправильно, что ветерану боевых действий предлагают шесть квадратных метров в общежитии. Будем надеяться, что Сергей всё-таки получит нормальное жильё», — отметила Початкова.

RT продолжит следить за дальнейшей судьбой Сергея Трунова.