Суд постановил вернуть сына матери-одиночке из Яранска

Яранский районный суд принял решение восстановить в родительских правах героиню публикаций RT 38-летнюю Лилиану Колосову. В прошлом году опека обвинила её в избиении младшего сына и изъяла ребёнка. Женщина считает, что поводом для обвинений мог стать конфликт со школьной администрацией — Колосова жаловалась на поборы в образовательном учреждении. Материалы RT вызвали резонанс, Генеральная прокуратура РФ поручила проверить законность действий органов опеки. В итоге оказалось, что мальчика изъяли с нарушениями, а в школе действительно практиковались неправомерные сборы денег с родителей.

© Фото из личного архива Лилианы Колосовой

Яранский районный суд восстановил в родительских правах 38-летнюю мать-одиночку Лилиану Колосову, у которой в прошлом году органы опеки изъяли младшего сына. По словам Колосовой, решение было принято 23 июня и должно вступить в силу через месяц.

«Я очень надеюсь, что оно останется в силе и мы будем жить с сыном вместе, — рассказывает RT Колосова. — Когда я сказала Андрюше, что заберу его в августе домой, он обрадовался, запрыгал от счастья».

Изъяли с нарушениями

Ранее RT уже рассказывал о том, как в феврале 2019 года у 38-летней матери-одиночки Лилианы Колосовой из города Яранска Кировской области сотрудники опеки забрали младшего сына Андрея и поместили его в социальный центр. Женщине заявили, что ребёнок якобы пожаловался учителю, что она его регулярно избивает.

© Фото из личного архива Лилианы Колосовой

Против Лилианы возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и приговорили к полутора годам заключения условно. Также её ограничили в родительских правах.

Единственным доказательством рукоприкладства на суде были слова сотрудников опеки, беседовавших с мальчиком.

При этом сам мальчик на суде не стал это подтверждать, а от видеофиксации беседы, на которой Андрей якобы об этом рассказал, представители опеки отказались.

Не удалось обнаружить и «орудие преступления» — ремень, которым Лилиана якобы била сына.

Сама женщина не признала свою вину. По её мнению, обвинение в истязании ребёнка могло быть связано с конфликтом со школьной администрацией. Незадолго до этого женщина пожаловалась в региональное Министерство просвещения на поборы — родителей вынуждали сдавать деньги на форму, учебные пособия.

Администрация школы и местные власти позднее отрицали этот факт, но проведённая прокуратурой проверка подтвердила, что с родителей неправомерно собирали деньги. По её результатам было вынесено соответствующее представление.

После публикаций в СМИ, мальчика передали из приюта под опеку родственнице, и Лилиана стала чаще видеться с младшим сыном.

В апреле у Лилианы Колосовой случилось страшное горе — скончался старший сын Степан. Мальчик всю жизнь болел: из-за родовой травмы у него была эпилепсия и ДЦП, он практически ничего не мог делать самостоятельно.

По словам Колосовой, после смерти Степана на городских порталах появилось несколько анонимных материалов, в которых её бездоказательно обвиняли в смерти сына и неподобающем поведении. Она не исключает, что за травлей могли стоять чиновники, которым не нравится, что она борется за своё честное имя.

Опека выступила против

Вместе с тем женщина опасается, что органы опеки будут пытаться опротестовать решение суда.

По словам Колосовой, в суде опека выступала против возвращения ей ребёнка. Основным доводом было, что в процессе разбора дела не проводились профилактические мероприятия, беседы с психологом.

«После публикаций ко мне приезжал омбудсмен, мы договорились, что к суду будет акт обследования жилищных условий, придёт психолог. Но потом ввели карантин. И тут на суде заявили, что работа не велась, я на контакт не выхожу», — говорит она.

По словам Лилианы, до суда никто о ней не вспоминал, она сама писала об этом детскому омбудсмену Кировской области Владимиру Шабардину.

«Я ему писала, что всецело заинтересована в проведении профилактических мероприятий, чтобы ребёнка вернули. А органы опеки не связываются, а потом на суде говорят: мол, мы приходили, а её дома не было. Как будто я должна целыми днями сидеть ждать, когда же наконец ко мне придут. Я же работаю ещё. А в ответ — просто отписки, что надо все мероприятия выполнять, а то ребёнка не отдадут», — говорит она.

Помогла огласка

Лилиана уверена, что выиграть суд ей удалось только благодаря вмешательству СМИ.

«Если бы не вы [RT], то и иск бы не удовлетворили, не взяли показания у Андрея. Он сказал, что хочет домой, и это стало решающим доводом. Только благодаря тому, что все чувствовали, что к нашему маленькому городу приковано такое внимание и о каждом несправедливом решению все узнают, в итоге решили всё по совести», — говорит Лилиана.

Адвоката Лилиане предоставила общественная организация «Иван Чай». Но организовать видеоконференцсвязь, чтобы он мог из Москвы участвовать в процессе так и не удалось.

Член Общественной палаты Элина Жгутова также считает, что ключевую роль сыграла широкая огласка.

«Только благодаря вниманию СМИ удалось добиться того, чтобы дело закончилось в пользу матери. Пристальное наблюдение журналистов не позволило опеке сделать ужасные вещи, которые в обычной ситуации она легко делает», — считает она.

Но Лилиана не торопится радоваться. «Решение суда одно дело, а получить домой ребёнка — другое», — замечает она. До вступления решения суда в законную силу опека как третье лицо ещё может подать апелляцию.