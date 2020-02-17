После жалобы на сборы денег в школе женщину ограничили в родительских правах

У жительницы Кировской области Лилианы Колосовой, в одиночку воспитывавшей двух детей, органы опеки изъяли младшего сына. Женщина пожаловалась в региональное Министерство образования на сборы денег в школе. После её обращения школьная администрация сообщила опеке и полиции, что Колосова якобы регулярно избивает младшего сына. Против матери было возбуждено уголовное дело, а ребёнка поместили в приют, обязав женщину ежемесячно выплачивать алименты в размере 11,2 тыс. рублей, что выше её дохода. Старшего сына, больного тяжёлой формой ДЦП и эпилепсией, оставили с Колосовой. В ситуации разбирался RT.

© Фото из личного архива

Лилиана Колосова перебралась с двумя детьми в город Яранск Кировской области в 2012 году из Йошкар-Олы. Старший сын Лилианы Степан родился в 2008-м, у него тяжелая форма ДЦП и он страдает эпилепсией. Младший, Андрей, появился на свет в 2011 году. На материнский капитал Лилиана купила дом в Яранске, где жили её родственники.

По словам Колосовой, отец в жизни детей не участвовал и давно перестал поддерживать с ними отношения. Сама она должна всё время ухаживать за Степаном, поэтому нигде не работает. Доход семьи состоит из выплат Степану по инвалидности и пособия по уходу, которое получает Лилиана.

Уголовное дело

В Яранске Андрей посещал детский сад, а затем пошёл в школу №1 (КОГОБУ СШ с УИОП). Мальчик неплохо учился и два раза в неделю занимался авиамоделированием в школьном кружке. Лилиана ухаживала за Степаном, и претензий к женщине ни у кого не возникало.

© Фото из личного архива

Однако в апреле 2019 года младшего сына Андрея неожиданно забрали в приют, а семью объявили неблагополучной и поставили на учёт.

Как вспоминает Колосова, 5 апреля 2019 года к ней в дом нагрянули представители полиции, которые сообщили, что она систематически избивала ребёнка, и поэтому его решили изъять из семьи.

«Пришли пять человек — участковый, полицейские. Сходу стали наезжать, мол, кто ты такая, что ребёнка бьёшь? Я испугалась, они протокол быстро составили. Я даже ничего толком не поняла, не глядя что-то подписала. А через 20 дней сообщили из Следственного комитета, что на меня завели уголовное дело», — вспоминает Лилиана.

Оказалось, что учителя школы якобы заметили у ребёнка синяки, и он сообщил, что его избивает мать. Сведения тут же передали правоохранительным органам, которые возбудили дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).

Как следует из постановления о возбуждении дела (есть в распоряжении RT), Лилиана регулярно шлёпала сына. «С целью подчинить несовершеннолетнего Колосова А.А. и добиться от него неукоснительного послушания с силой нанесла ему не менее пяти ударов ладонью руки в область ягодиц, отчего последний испытал физическую боль» — вот один из нескольких однотипных эпизодов, которые там перечисляются.

Андрея поместили в центр временного пребывания детей и подростков КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе». Лилиана пыталась вернуть сына, но опека отказала на том основании, что против женщины завели уголовное дело. Семью объявили неблагополучной и поставили на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). В июне 2019-го опека подала в суд иск об ограничении родительских прав Лилианы Колосовой.

Напрасно жаловалась

Лилиана подозревает, что у неё забрали сына из-за конфликта со школьным начальством. «Всё началось с того, что в школе сменился директор. Пришёл Владимир Логинов, бывший глава Яранского района. Родителей стали заставлять покупать одинаковые учебные пособия, а потом и школьную форму у одной компании. Одни тетради обходились в год почти в две тысячи рублей, форма стоит порядка восьми тысяч. Её надо покупать каждый год, дети-то растут. Для нашего города это большие деньги, тут средняя зарплата 8—10 тысяч. Просто людей было жалко, и я стала жаловаться, написала письмо в Минпросвещения», — вспоминает Лилиана.

В ведомстве ответили на её обращение (ответ есть в распоряжении RT), что школы получают средства из бюджета на закупку учебных пособий и проведение мероприятий, а сбор денег с родителей прямо противоречит законодательству. Но эта маленькая победа Лилиану уже не обрадовала.

«Знала бы, что всё так повернётся, не стала бы жаловаться, платила бы, как все, каждый год. Только открыла рот, как сразу ребёнка забрали. У нас в маленьких городках простые люди ничего не значат», — жалуется Лилиана.

Директор школы Владимир Логинов — человек довольно влиятельный в Яранске. Выпускник военного училища, до того как заняться педагогикой, он входил в городскую думу, был главой города, а потом и главой Яранского района. Помимо этого, по данным базы СПАРК-Интерфакс, ему принадлежит несколько местных компаний: ООО «Аврора», занимающееся управлением жильём, и ООО «Альфа», специализирующееся на пассажирских перевозках.

Владимир Логинов отказался от комментариев, сославшись на то, что он не уполномочен давать интервью без санкций Минпросвещения. В министерстве на запрос RT относительно действий опеки и ситуации в школе не ответили.

Признали виновной

14 ноября 2019 года суд признал Колосову виновной в истязании сына. Прокурор требовал три года, но в итоге она получила полтора года условно. На суде Андрей отказался давать показания. Вместо него говорили представители опеки. Сама Лилиана отрицает, что систематически истязала сына.

«Ребёнок якобы пожаловался, что я его бью ремнём, но это только со слов сотрудников опеки, которые были на допросе. Допрашивали его без видеофиксации, с ним была законная представительница от опеки, она и подписала отказ от съёмки. В деле не было вещественных доказательств, даже ремень не нашли, которым я его якобы била. Главной уликой сделали дневник. Заявили, что каждый раз, когда у него там были замечания, я его била», — рассказывает Лилиана.

После ограничения Лилианы в родительских правах на младшего сына ей назначили выплату алиментов. Рассчитали их почему-то не из реального дохода — 10 тыс. рублей пособия по уходу за старшим сыном-инвалидом, а исходя из средней зарплаты в России — 45 тыс. рублей. Таким образом, она должна платить 11 240 рублей, то есть больше, чем получает.

Пенсию Степана для выплат она использовать не может, потому что это было бы нецелевым расходованием денег, которые выделяют на ребёнка.

«Я вообще случайно узнала, что у меня долг. Открыла свою банковскую карточку, а на счёт арест наложен. Оказывается, у меня уже 32 тысячи долга скопилось. Теперь долг уже 64 тысячи, где их взять, непонятно, а неуплата алиментов — уголовное преступление», — рассказывает Лилиана.

Она пытается добиться в суде снижения алиментов до разумного уровня и списания долга. Несколько раз суд возвращал иски, а потом отказал на том основании, что требовать снижения может только опека как законный представитель ребёнка.

«Я не считаюсь безработной, я занимаюсь уходом за ребёнком, за что получаю деньги от государства. Дополнительную работу я найти не могу, потому что у ребёнка ежедневные эпилептические припадки, его нельзя оставить», — объясняет Лилиана.

Государство не выполнило обязательств

Сейчас семья Колосовых живёт в деревенском доме без коммунальных удобств. Лилиана может топить баню только раз в неделю, носить туда на руках взрослеющего сына становится всё труднее. Квартира с ванной и горячей водой могла бы заметно улучшить жизнь ребёнка-инвалида, однако местные власти не спешили вставить семью в очередь на жильё, и Лилиана подала в суд.

© Фото из личного архива

Суд поддержал мать, но администрация сейчас подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. Глава Яранского района не ответил на запрос RT.

«Мы видим семью, по отношению к которой государство не выполнило своих обязательств по государственной поддержке семьи, материнства, детства и инвалидов. Я считаю, что глава региона должен в этой ситуации проявить политическую волю и найти решение, которое поможет сохранить и поддержать данную семью», — считает юрист правовой группы РБОО «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор.

Он отмечает, что за пределами крупных городов помощь семьям, в которых есть инвалиды, часто только декларируется, но в реальности не оказывается.

«К нам неоднократно обращаются семьи, которые оказались в нестандартной трудной ситуации, и при этом органы социальной защиты, вместо того чтобы искать решения, разводят руками», — заметил Кантор.

Сейчас Лилиана всеми силами пытается вернуть Андрея, часто его навещает. Она готовит кассационную жалобу по уголовному делу, пытается обжаловать отказ суда принимать иск по алиментам, старается восстановить родительские права.

В середине марта заканчивается полугодовой срок, на который ввели ограничение в родительских правах. После этого надо будет или лишать женщину родительских прав, или возвращать ребёнка. Очередное заседание суда, на котором будут рассматривать вопрос о снятии ограничений в родительских правах, назначено на конец февраля.