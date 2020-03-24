Прокуратура проверяет законность уголовного преследования матери-одиночки

Прокуратура проверяет законность уголовного преследования 38-летней Лилианы Колосовой из Яранска Кировской области. В 2019 году органы опеки изъяли у неё старшего сына, который якобы пожаловался на побои. Сам ребёнок на суде не стал давать показания против матери, а его допрос проводили без видеофиксации. При этом Колосова считает, что мальчика изъяли из-за конфликта со школьной администрацией: женщина жаловалась на незаконные сборы в учебном заведении. Суд признал Лилиану виновной и приговорил к полутора годам лишения свободы условно. После публикации RT Генпрокуратура РФ поручила проверить законность этого решения.

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Генеральная прокуратура РФ поручила проверить законность уголовного преследования 38-летней жительницы города Яранска Кировской области Лилианы Колосовой. Об этом сообщили RT в надзорном ведомстве.

«Прокурору Кировской области поручено организовать проверку законности судебных постановлений по уголовному делу в отношении женщины», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее RT рассказывал о Колосовой, которая в одиночку воспитывала двоих детей — Андрея и Степана, страдающего ДЦП и эпилепсией. В апреле 2019 года младшего сына, Андрея, внезапно забрали из семьи и поместили в социальный центр. Ребёнок якобы пожаловался учителю, что мама его бьёт. В отношении Колосовой было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Единственным доказательством вины женщины стали свидетельства сотрудников опеки. Они заявили, что ребёнок постоянно жаловался на побои, но при этом на правах законных представителей отказались от видеофиксации бесед с мальчиком. Следствие не обнаружило и «орудия преступления» — ремня, которым Лилиана якобы била Андрея. Сама женщина также не признавала свою вину и утверждала, что поводом для изъятия ребёнка и обвинений послужили её жалобы на поборы в школе. Однако Яранский районный суд Кировской области всё-таки признал Колосову виновной и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Поборы подтвердились

Вместе с тем проведённая прокуратурой проверка выявила, что школьная администрация неправомерно собирала с родителей деньги. Как рассказывала RT Лилиана Колосова, незадолго до возбуждения уголовного дела и изъятия ребёнка у неё возник конфликт с администрацией учебного заведения из-за поборов. Женщина пожаловалась в региональное Министерство образования, что в школе родители вынуждены сдавать деньги на форму, ремонт и прочие нужды. Администрация школы и местные власти позднее отрицали этот факт.

«Прокуратурой Кировской области установлено, что со стороны должностных лиц КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска в течение 2018—2019 учебного года допускались факты неправомерного требования с родителей учащихся денежных средств на приобретение школьной формы и ремонт школы», — сообщили в Генпрокуратуре.

В связи с нарушением законодательства в сфере образования прокурором Яранского района Кировской области внесено представление директору школы. По результатам его рассмотрения до педагогических работников доведены требования законодательства о запрете сбора денежных средств, а до родителей — о добровольности приобретения школьной формы.

Также в Генпрокуратуре подтвердили, что решение о помещении несовершеннолетнего сына Колосовой по акту оперативного дежурного МО МВД России «Яранский» в отделение временного пребывания детей и подростков КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе» принято с нарушением установленной процедуры. Такое решение имеют право принимать только органы опеки на основании соответствующего акта главы муниципального образования. Начальнику отдела внутренних дел «Яранский» и главе администрации Яранского района прокурор вынес представления об устранении нарушений закона.

Суд затягивают

Когда история попала в СМИ, мальчика передали из приюта под опеку родственнице. Как рассказала Лилиана, с сыном удается часто видеться. «Сейчас в школе каникулы объявили, бегает с друзьями, баклуши бьёт», — говорит мать.

Также Лилиане удалось добиться пересчёта алиментов — изначально они составляли 11,2 тыс. рублей и превышали её доход (10 тыс. рублей, которые она получала как пособие по уходу за старшим сыном — инвалидом).

После того как эта история Лилианы получила широкий резонанс, суд снизил сумму алиментов до разумного придела и списал образовавшийся к тому времени неподъёмный для женщины долг, причём опека выступала против списания.

Лилиана не оставляет попыток вернуть ребёнка. Суд о восстановлении в родительских правах несколько раз по разным причинам переносили. Сначала на заседаниях не могли присутствовать представители опеки, которые якобы уезжали в командировку. Потом возникли проблемы с организацией видеосвязи — Колосову сейчас защищает московский адвокат, предоставленный общественной организацией «Иван Чай».

23 марта заседание в очередной раз перенесли из-за эпидемии короновируса.

«Постоянно переносят. Мне ничего не надо, только бы ребёнка вернуть. Ну ничего, можно ещё немного подождать, столько времени уже боремся», — говорит Лилиана.

Член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Элина Жгутова отмечает, что постоянный перенос заседаний по таким резонансным делам — общая практика, поскольку судья боится принять решение.

«Используют любой предлог, который позволяет перенести дело, хотя заседание можно было бы провести. При этом никто не учитывает, что эти задержки тяжело сказываются на детях, оторванных от родителей. Для них это стресс, идёт эскалация психического расстройства. Но у нас часто органы, которые должны защищать детей, никак на них не ориентированы и о детском благополучии и здоровье думают в последнюю очередь», — считает Жгутова.

Адвокат Лилианы — юрист РОО «Иван Чай» Надежда Гольцова — также отметила, что никаких технических проблем для организации видеосвязи нет, но её постоянно затягивают, требуя предоставить дополнительные документы. «Дело движется слабо. На мой взгляд, достаточно оснований для того, чтобы ребёнок вернулся к матери. О позиции судьи можно говорить после того, как я войду в процесс», — отметила она.

Новое заседание назначили на середину апреля. Лилиана надеется, что его проведут, а сына наконец вернут в семью.