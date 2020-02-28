Как мать-одиночка в Кировской области добивается возвращения изъятого опекой ребёнка

Мать-одиночка из небольшого города Яранска Кировской области пытается через суд добиться возвращения домой сына, которого органы опеки изъяли год назад. Лилиана Колосова, которая воспитывает второго ребёнка с ДЦП и эпилепсией, считает, что местные чиновники незаконно ограничили её в родительских правах, обязав при этом выплачивать алименты, превышающие её доход. Кроме того, женщина уверена, что её неприятности начались после того, как она пожаловалась на незаконные сборы денег в школе. После публикации RT региональное управление Следственного комитета России начало проверку законности изъятия мальчика. Местные власти заявляют, что информация в СМИ была искажена, а все их действия были исключительно в интересах семьи. Корреспондент RT посетил Яранск, чтобы разобраться в деталях конфликта.

© Фото из личного архива

38-летняя Лилиана Колосова из города Яранска Кировской области одна воспитывала двоих детей — Андрея и Степана, страдающего ДЦП и эпилепсией. Однако в апреле 2019 года, как сообщал RT, младшего сына — Андрея — внезапно забрали из семьи и поместили в социальный центр. Мальчик якобы пожаловался учителю, что мама его бьёт.

Колосову обвинили в истязании ребёнка и осудили, приговорив к полутора годам тюрьмы условно. Женщину ограничили в родительских правах, а сына поместили в Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе. На суде единственным доказательством стали показания сотрудников опеки, которые заявили, что ребёнок жаловался на систематические побои. При этом представители опеки на правах законных представителей отказались от видеофиксации бесед с мальчиком. Сам ребёнок отказался давать показания против матери в суде. Не нашло следствие и «орудия преступления» — ремня, которым Лилиана якобы била Андрея.

Несмотря на то что единственный доход женщины — 10 тыс. рублей, которые выплачивает государство в качестве пособия по уходу за старшим сыном-инвалидом, суд обязал Колосову выплачивать алименты в размере 11,2 тыс. рублей.

Изъятию ребёнка и уголовному преследованию, по словам Лилианы, предшествовал её конфликт со школьной администрацией. В учебном заведении незаконно собирали деньги с родителей на форму, ремонт и прочие нужды, а Колосова писала жалобы на руководство учебного заведения, чем вызывала недовольство.

«Хотят забрать и Степана»

Город Яранск, где живёт семья, от Кирова отделяют несколько сотен километров разбитых дорог. Этот некогда успешный город сейчас переживает не лучшие времена — работу тут найти крайне сложно. При этом раньше в Яранске функционировали один из крупнейших в стране элеваторов, молокозавод и спиртзавод, которые обеспечивали местных жителей рабочими местами.

Дом Лилианы находится на окраине города. Внутри — чистота и порядок, но стены уже покосились, а потолок начинает прогибаться. Как объясняет женщина, когда она покупала дом, он ещё выглядел прилично.

Местные власти отказались улучшать Степану жилищные условия.

«На материнский капитал нельзя было позволить жилье лучше. Думали ремонт делать, но как, если у сына эпилепсия и от резких звуков может приступ начаться?» — рассказывает женщина.

При этом чиновники с завидной регулярностью стали ходить в дом Колосовой с проверками. Так, в феврале женщину посетила целая комиссия из представителей прокуратуры и органов опеки.

«Потом, как будто случайно, зашла врач-педиатр, которая зачем-то пыталась забрать медицинскую карточку Степана, — вспоминает Лилиана. — Говорит: «Проходила случайно, давайте я Степана заодно осмотрю». Раздела, стала рассматривать. Похоже, синяки искала. У ребёнка ДЦП, он лежит долго в одном положении, одна нога поверх другой, поэтому остаются следы. Как увидела небольшие покраснения, сразу оживилась, начала выяснять, откуда взялись».

Теперь женщина опасается, что местные власти хотят забрать из семьи и старшего сына.

«Ладно Андрей, ему тяжело будет, но он и в приюте выживет. А если ребёнка с такой тяжёлой инвалидностью забрать из дома, то он этого не перенесёт. Тут всё для него родное, он привык, все его любят. Я его должна защищать, а теперь он сам из-за меня в опасности оказался», — переживает Лилиана.

После того как о Колосовой стали писать СМИ, а её случай вызвал общественный резонанс, чиновники решили передать Андрея двоюродной бабушке — Ольге Колосовой. На тот момент он уже почти год находился в социальном центре, и чиновники стояли перед выбором: отдавать ребёнка в приют с последующим усыновлением или родственникам, которые оформят опекунство.

Теперь, чтобы навещать сына, мать каждый раз должна получать разрешение у органов опеки.

«Меня пугает, что теперь мы будем видеться реже. В социальном центре таких препятствий не было, и я могла ходить к сыну через день», — говорит она.

«Круто за них взялись»

Директор школы №1 (КОГОБУ СШ с УИОП) и бывший глава Яранского района Владимир Логинов говорит, что до этого инцидента семья Колосовых не привлекала его внимания.

«Андрей всегда учился хорошо, проблем с ним не было. Мать мы почти не видели, но это и понятно — ей некогда в школьной жизни участвовать, у неё на руках инвалид», — рассказывает Логинов.

По словам директора, Андрей пожаловался классному руководителю, что мама била его «нагайкой». Ребёнка тут же осмотрел фельдшер, который нашёл синяки. Школа связалась с опекой и комиссией по делам несовершеннолетних. По решению инспектора по делам несовершеннолетних ребёнка изъяли в тот же день. Сам Логинов считает такое решение излишне жёстким и отмечает, что в школе сработали чётко по инструкции, а дальнейшие события — на совести правоохранительных органов.

«Непонятно, почему сразу так круто за них взялись. Обычно, когда выявляются подобные случаи, семью просто ставят на учёт, а потом ходят и проверяют, чтобы такого не повторялось. Но тут полиция сразу выписала представление, и у опеки уже не было выбора», — рассуждает директор.

При этом прокуратура признала (ответ на обращение Колосовой имеется в распоряжении RT), что изъятие ребёнка произошло с нарушением закона, так как осуществлялось по представлению оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД «Яранский», а такое решение имеют право принимать только органы опеки на основании соответствующего акта главы муниципального образования.

В свою очередь, министр образования Кировской области Ольга Рысева отмечает, что никаких нарушений в школе не было выявлено: жалобы не зафиксированы, проверки не проводились. Однако в прокуратуре поясняют, что проверка в школе проводилась, а по её результатам директору Владимиру Логинову было вынесено представление.

Так, надзорный орган установил, что по инициативе классного руководителя 18 апреля 2018 года проводились родительские собрание, в ходе которого родителям предложили покупать форму только у одного производителя — компании Golden kids. Это, как отметили в прокуратуре, является нарушением закона.

Холодное сердце в рамках полномочий

Тем временем 21 февраля 2020 года в районом суде Яранска было рассмотрено дело о восстановлении Лилианы Колосовой в родительских правах. После того как история попала в новости, её стали активно обсуждать в городе. В итоге на заседание в суд пришли несколько местных жителей, чтобы поддержать женщину.

«Главное, здорового ребёнка забрали, а больного оставили. Как же так, если она такая злодейка? Конечно, с больным возни много, а мать наказать хотят. Я сама в этой системе работала и знаю прекрасно, как у нас всё делается», — возмущается одна из женщин, заходя в здание суда.

В зале суда Андрей сразу бросается на колени матери, откуда согнать его удаётся только приставам перед самым началом заседания. Мальчик рассказывает, что соскучился и хочет домой. «В социальном центре было лучше, чем у бабушки, а дома лучше, чем в центре», — говорит он маме.

Представитель опеки и прокурор выступили против ходатайства Лилианы о том, чтобы суд взял показания у её младшего сына. Однако суд всё же удовлетворил ходатайство, после чего удалился в совещательную комнату, так и не допросив мальчика.

В перерыве вспыхнули спонтанные прения между общественницами и представителями опеки, которых первые обвиняют в преступном равнодушии. Сотрудницы опеки оправдывались, что просто действовали в рамках полномочий, а изымала ребёнка полиция.

«Так если вы с холодным сердцем работаете, то лучше и не выполняйте свои полномочия», — парировали правозащитницы.

Опеке припоминают, что инвалидам в Яранске не оказывается необходимая помощь, во всех школах собирают деньги и есть действительно проблемные семьи, к которым интереса совершенно не проявляют. Поток обвинений останавливает лишь пристав.

В итоге суд отложил рассмотрение дела из-за процессуального нюанса — до сведения Ольги Колосовой не было доведено, что «она выступает как опекун третьим лицом».

«Они ждут, пока шумиха уляжется, что вы, журналисты, уедете, чтобы опять всё по-старому было», — вздыхает Лилиана.

«Хороший воспитательный момент»

Уже после того как случай Колосовой прогремел на весь Яранск, свои разъяснения решили дать и власти области. По словам чиновников, всё делалось ради семьи, а дома Андрею приходилось несладко.

«Для нас сохранение семьи всегда в приоритете. Учитывая, что она не запущенный человек, для неё это хороший воспитательный момент», — уверяет уполномоченный по правам ребёнка Кировской области Владимир Шабардин.

Он отмечает, что не намерен хлопотать о возвращении ребёнка, поскольку уже есть решение суда. «За этот период надо исправить мать», — резюмирует Шабардин.

Примечательно, что за помощью в аппарат омбудсмена Колосова обращалась ещё летом и тогда же получила ответ за подписью Шабардина (имеется в распоряжении RT). В письме говорится, что «идут мероприятия по восстановлению детско-родительских отношений и возвращению ребёнка в семью».

Уполномоченный при этом уверяет, что узнал о ситуации лишь несколько дней назад и сейчас выясняет все нюансы.

«Была в поле зрения с самого начала»

Министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева жалуется, что Колосова постоянно отказывалась от помощи. По её словам, в области к семьям с детьми-инвалидами часто приходят соцработники, специалисты, которые оказывают самую разную помощь, занимаются с детьми и разгружают родителей, которые очень рады такой поддержке.

«Она была в нашем поле зрения с самого начала, потому что в семье есть ребёнок-инвалид. Мы ей постоянно предлагали свою помощь, но она всё время отказывалась», — говорит министр.

Однако сама Лилиана отрицает, что отказывалась от помощи.

«Разве я стала бы отказываться? Вот несколько лет назад предлагали выплаты на целевые нужды. Мне мотоблок нужен — огород копать. Так мне отказали в покупке, а вместо этого почему-то предложили швейную машинку. От этого я отказалась, да, потому что пользоваться не умею и надобности нет. Вот и вся помощь, которую видели», — замечает она.

Объяснить, почему назначенные Колосовой алименты превосходят её реальный доход, местные чиновники не могут и ссылаются на решение суда.

«Это вопрос в соответствующие органы, почему суд пошёл по этому пути», — говорит Шулятьева. Впрочем, по её словам, органы опеки уже подготовили обращение, чтобы сумму алиментов снизили.

«Мы ведь понимаем: в семье ещё один ребёнок с инвалидностью, но потом же её в родительских правах восстановят и алименты отменят», — поясняет министр.

После публикации RT в феврале 2020 года событиями в Яранске заинтересовались в региональном Следственном комитете. Там начали проверку по факту незаконных сборов в школе и незаконного изъятия ребёнка. В ведомстве пояснили RT, что намерены завершить проверку до 10 марта — за несколько дней до следующего заседания суда.