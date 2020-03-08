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«Испугались неприятностей»: матери-одиночке удалось добиться списания долга по некорректно начисленным алиментам

Дети в беде

8 марта 2020, Павел Чернышов

Жительнице Кировской области Лилиане Колосовой после публикации RT удалось добиться снижения суммы алиментов на изъятого у неё органами опеки сына, а также списать накопившийся долг. Женщина утверждает, что после того, как она пожаловалась властям на незаконные сборы денег в школе, администрация учебного заведения сообщила опеке и полиции, что Колосова якобы регулярно избивает младшего сына. Ребёнка поместили в приют, обязав мать, на попечении которой также находится другой сын — инвалид, ежемесячно выплачивать алименты в размере, превышающем её доход. В начале марта 2020 года cуд, несмотря на протесты опеки, принял решение существенно снизить размер алиментов и списать по ним долг. Однако вернуть младшего ребёнка Колосовой пока не удалось — в ближайшее время пройдёт заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос о восстановлении Лилианы в родительских правах.

  • © Фото из личного архива

Жительнице Кировской области Лилиане Колосовой удалось в суде добиться снижения суммы алиментов на изъятого из семьи сына и списания накопившегося долга. Как ранее сообщал RT, 38-летняя женщина одна воспитывала двоих сыновей, причём у старшего, Степана, — тяжёлая инвалидность (ДЦП и эпилепсия).

В апреле 2019 года органы опеки изъяли младшего сына, Андрея. Мальчик якобы пожаловался учителю, что дома его избивают. Колосову обвинили в истязании сына (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и приговорили к полутора годам заключения условно. Также её ограничили в родительских правах, а сына поместили в Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе. На суде мальчик отказался свидетельствовать против матери, а единственным доказательством обвинения стали слова представителей опеки. Они заявили, что ребёнок жаловался им на систематические побои. При этом в опеке на правах законных представителей отказались от видеофиксации этих бесед с мальчиком. Не нашли и «орудия преступления» — ремня, которым Лилиана якобы била Андрея за замечания в дневнике. Сам мальчик позднее неоднократно говорил, что хочет вернуться домой.

При этом Колосова утверждает, что изъятию из семьи ребёнка предшествовал конфликт со школьной администрацией из-за того, что женщина обращалась к властям по поводу незаконных сборов в школе. Лилиана пыталась судиться с органами опеки, но вернуть сына ей не удалось.

Алименты превышали доход

После изъятия ребёнка Колосовой назначили алименты, которые превышали её доход. Единственный источник средств для женщины — пособие по уходу за старшим сыном (10 тыс. рублей), но почему-то алименты рассчитали, исходя из средней зарплаты в России — 45 тыс. рублей. Таким образом, Лилиана должна была платить 11 240 рублей, то есть больше, чем получает.

После того как об истории Колосовой рассказал RT, её широко растиражировали СМИ и ситуация стала постепенно сдвигаться с мёртвой точки.

Несколько недель назад Андрея передали двоюродной бабушке — Ольге Колосовой. На тот момент мальчик почти год находился в социальном центре, и чиновники стояли перед выбором: отдавать его в приют с последующим усыновлением или родственникам, которые оформят опекунство.

  • © Фото из личного архива

Всё это время Лилиана пыталась добиться снижения суммы алиментов до разумного уровня, но сделать это удалось только 6 марта. К тому времени долги по алиментам достигли порядка 70 тыс. рублей.

Двоюродная бабушка, которой передали Андрея, поддержала в суде решение снизить сумму алиментов и списать накопившийся долг. При этом, как рассказала Лилиана, во время прений представители опеки Яранска выступили против отмены неправильного начисленного долга, мотивируя это тем, что речь идёт о средствах, которые принадлежат ребёнку. Тем не менее суд вынес решение в пользу матери.

«Долг по алиментам решили аннулировать, а сами алименты предложили рассчитывать исходя из прожиточного минимума. Этого удалось добиться только благодаря тому, что на нас обратил внимание RT», — говорит Лилиана.

В яранской опеке отказались комментировать ситуацию, перенаправив запрос к вышестоящему областному начальству, которое также не пошло на контакт.

Проблема ещё не решена

«Я думаю, суд вынес такое решение только благодаря СМИ. Ситуация, когда у матери забирают ребёнка по надуманному поводу и начисляют абсурдные алименты, вопиющая. Думаю, органы опеки просто испугались неприятностей — побоялись нести ответственность по статье «Халатность». Да и общественное осуждение само по себе может быть достаточно сильным стимулом», — полагает член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Элина Жгутова.

Адвокат Роберт Ахметзянов также считает, что подобное решение связано только с общественным резонансом. «Это не шаг справедливости или объективности госорганов. Это всего лишь реакция на действия прессы. Не подключились бы представители прессы, так бы этот долг и висел, так же как и сумма алиментов, а женщина бы в этом «тихом омуте» искала правды», — говорит юрист.

В то же время собеседник RT отметил, что проблема Лилианы Колосовой все ещё не решена, поскольку ребёнка не вернули в семью и ситуация требует вмешательства властей области.

«Где уполномоченный по правам ребёнка Кировской области? Думаю, вполне можно найти время в своём плотном графике и съездить на место, лично поговорить с ребёнком, что отобран у матери, с самой Колосовой. Вопросы семьи, материнства и детства очень серьёзны, важны, в них грань настолько остра и хрупка, что перегибов быть не должно, потому рассматривать их должны лица с сердцем, с проекцией на себя, на своего ребёнка», — отмечает Ахметзянов.

В ближайшее время Лилиане предстоит ещё один суд, который будет рассматривать её восстановление в родительских правах. На предыдущем заседании наконец было принято решение допросить Андрея, чтобы он сам сказал, хочет ли вернуться домой. Представители опеки и прокурор выступали против этого, но суд удовлетворил ходатайство матери. Параллельно СК Кировской области ведёт проверку законности изъятия ребёнка из семьи, а также проверяет школу на предмет незаконных сборов.

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