«Ничего похожего на то, что было в марте»: в РАН назвали источник второй волны распространения COVID-19 в России

За последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 890 пациентов, скончались 635 человек. С начала эпидемии диагноз COVID-19 в стране был подтверждён у 2 963 688 человек. Кроме того, в РАН указали, что источник распространения коронавируса в России во время второй волны — люди, не выезжавшие за рубеж. До 31 января 2021 года граждане РФ должны получить возможность записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг, сообщили в правительстве. Вместе с тем депутат Госдумы предложил временно ограничить авиасообщение со всеми странами, где выявлен новый штамм коронавируса.

За последние сутки в 85 регионах России выявлено 29 935 новых случаев коронавирусной инфекции (в предшествовавшие этому двое суток было зафиксировано 27 250 и 28 776).

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала пандемии в РФ достигло 2 963 688. При этом выздоровели 2 370 857 пациентов, в том числе 26 890 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 53 096 человек. За последние сутки зарегистрировано 635 летальных исходов.

Больше всего новых случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено в Москве (8203), Санкт-Петербурге (3756), Московской (1538), Нижегородской (502), Псковской (442) и Свердловской (418) областях.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 87,5 млн тестов на COVID-19, под наблюдением медиков остаются свыше 642 тыс. человек.

По числу выявленных случаев коронавирусной инфекции в России лидирует Москва. С начала пандемии в городе их было зафиксировано 764 789, выздоровели 588 280 человек, 10 689 пациентов скончались. Наряду с этим в мэрии столицы подчеркнули, что горячая линия по COVID-19 в новогодние праздники будет работать в штатном режиме.

Заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин назвал источник второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России: на данный момент коронавирус передаётся от людей, которые «никуда не ездят, а живут рядом с нами».

«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия — и её вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего на то, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих», — приводит РИА Новости слова учёного.

Он также рассказал о том, что в России пока не обнаружен «британский» штамм коронавируса, но нельзя исключать его наличие в стране. При этом, по его словам, последующие мутации COVID-19 могут оказаться ещё опаснее. В этой связи учёный призвал делать прививку.

«Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус. Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможности вирусу эволюционировать», — сказал Базыкин.

Также по теме «Вызывает серьёзное беспокойство»: в Великобритании обнаружили ещё один новый штамм коронавируса Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил об обнаружении на территории страны второй новой разновидности коронавируса. По...

14 декабря 2020 года в Великобритании сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса, который может иметь более высокую скорость распространения. В связи с этим Россия на неделю приостановила авиасообщение с Соединённым Королевством, начиная с 22 декабря.

Вдобавок, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил временно ограничить авиасообщение со всеми странами, где была выявлена новая вариация коронавирусной инфекции.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией», — говорится в обращении парламентария к премьер-министру Михаилу Мишустину.

При этом накануне на территории Британии была обнаружена ещё одна разновидность коронавирусной инфекции, впервые выявленная в октябре и завезённая в страну из ЮАР.

«Этот новый вариант вызывает серьёзное беспокойство, поскольку он ещё быстрее передаётся и, похоже, мутировал сильнее, чем тот новый вариант, что ранее обнаружили в Великобритании», — пояснил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

Что касается вакцинации от COVID-19, то в России Минцифры совместно с Минздравом поручено до 31 января 2021 года обеспечить возможность записи на вакцинацию от коронавируса через портал Госуслуг.

«...Обеспечить реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством единого портала государственных услуг (далее — ЕПГУ) и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее — ЕГИСЗ)», — говорится в поручении вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Вакцинация

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции во всех регионах РФ стартовала 15 декабря. На данный момент прививки делаются препаратом «Спутник V» — это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Её разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Как сообщал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), прививку планируют сделать более трети россиян (38%).

Накануне Министерство здравоохранения Аргентины одобрило экстренное применение российской вакцины от коронавируса. Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций опубликовала видео отправки первой партии «Спутника V» в эту страну Латинской Америки.