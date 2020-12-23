ВОЗ рассказала о суточной заболеваемости коронавирусом в мире

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире.
ВОЗ рассказала о суточной заболеваемости коронавирусом в мире
  • Reuters

Согласно статистике на специальном сайте организации, за прошедшие сутки в мире выявили более 570 тыс. пациентов с COVID-19.

Таким образом, всего в мире зафиксировано более 76,85 млн случаев коронавирусной инфекции.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в общей сложности достигло 1 711 498.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.

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