Шойгу дал указания развернуть в Крыму госпитали для борьбы с COVID-19

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал указания по развёртыванию двух госпиталей для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Крыму, сообщили в оборонном ведомстве.
Шойгу дал указания развернуть в Крыму госпитали для борьбы с COVID-19
  • Reuters

«Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по развёртыванию двух госпиталей в Республике Крым», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что для этого личный состав одного медицинского отряда специального назначения из Ростова-на-Дону будет переброшен в Симферополь. Второй медотряд совершит марш в Ялту из пункта постоянной дислокации в Севастополе.

Уточняется, что госпитали будут оборудованы аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что в Ялте и Симферополе в ближайшее время будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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