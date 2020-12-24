Шойгу дал указания развернуть в Крыму госпитали для борьбы с COVID-19

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал указания по развёртыванию двух госпиталей для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Крыму, сообщили в оборонном ведомстве.

«Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по развёртыванию двух госпиталей в Республике Крым», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что для этого личный состав одного медицинского отряда специального назначения из Ростова-на-Дону будет переброшен в Симферополь. Второй медотряд совершит марш в Ялту из пункта постоянной дислокации в Севастополе.

Уточняется, что госпитали будут оборудованы аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что в Ялте и Симферополе в ближайшее время будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.