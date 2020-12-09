«Уже не завозная инфекция»: в центре им. Гамалеи назвали вакцинацию единственным способом остановить прирост по COVID-19

Число новых случаев COVID-19 продолжает увеличиваться, поскольку вирус становится природно-очаговым, заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, остановить рост заболеваемости можно только путём вакцинации 70—75% населения. Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру страны для масштабного проведения этой процедуры.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что остановить рост заболеваемости COVID-19 можно только путём вакцинации 70—75% населения. Он отметил, что число новых случаев коронавирусной инфекции ежедневно увеличивается, потому что вирус становится природно-очаговым.

По его словам, на раннем этапе распространения коронавируса речь шла о завозной инфекции, на пути которой можно было ставить заслоны.

«А то, что началось после летнего общения, отпусков, — это уже не завозная инфекция, очаги этой инфекции стали локальными, местными. И непонятно, где ставить ей заслон», — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

На данном этапе, кроме вакцинации, как считает учёный, «больше ничего сделать невозможно».

«Потому что где ставить, соответственно, заслон этой инфекции, когда ты не знаешь, откуда она распространяется? Мы вектор знали только на первом этапе: это аэропорт, транспортный узел», — подчеркнул Гинцбург.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи. В октябре зарегистрирован препарат «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». На стадии клинических испытаний находится ещё одна вакцина, созданием которой занимается Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 декабря дал поручения в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру страны

для масштабного проведения вакцинации от коронавируса.

Согласно распоряжению премьер-министра, губернаторы должны обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику её проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдалённых районов.

Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, поставка вакцины во все регионы РФ начнётся после 10 декабря. По его словам, препарат уже получили ряд субъектов, в том числе Московская область и Новосибирск.

«И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы, около 50%, её уже получили. И после 10-го числа начнётся поставка во все регионы», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

Рекомендации при вакцинации

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что желающим привиться от коронавируса не рекомендуется употреблять алкоголь в течение определённого периода до и после инъекций. По её словам, речь идёт о «напряжении для организма».

«Как минимум за две недели до иммунизации надо прекратить приём алкоголя... 42 дня от первой инъекции — это формирование иммунитета, и нужно поберечься», — заявила Попова.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург также высказался об употреблении алкоголя в процессе вакцинации. Он заявил, что повышение уровня алкоголя до 1% в организме человека влияет на иммунную систему и эффективность любой прививки.

«Бокал шампанского выпить можно! Но стакан водки — это будет, если вы посчитаете... это как раз получится примерно 1%. Вот этого уже не надо делать. Не только потому, что голова будет болеть на следующий день, но и потому, что это очень негативно влияет на иммунную систему», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Вакцина для космонавтов

Российские космонавты получат вакцину «Спутник V». Об этом объявили Минздрав, «Роскосмос», ФМБА и Российский фонд прямых инвестиций.

Из их совместного сообщения следует, что прививки сделают членам отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и взаимодействующему с ними персоналу. Впоследствии аналогичная возможность появится у сотрудников ряда ключевых предприятий «Роскосмоса».

«Успешный запуск космического аппарата «Спутник-1» положил начало эпохе освоения космоса. Сегодня, спустя десятилетия, «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса и дал надежду миллионам людей на скорое завершение пандемии и возвращение к нормальной жизни», — отметил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что применение «Спутник V» для вакцинации сотрудников космической отрасли в очередной раз подтверждает полную безопасность российского препарата и его высокую эффективность для формирования долгосрочного иммунитета.