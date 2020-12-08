Российские космонавты будут привиты вакциной «Спутник V»

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Российские космонавты получат прививку вакциной «Спутник V». Об этом объявили Минздрав , «Роскосмос», ФМБА и Российский фонд прямых инвестиций.
Российские космонавты будут привиты вакциной «Спутник V»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Прививку вакциной «Спутник V», названной в честь первого искусственного спутника земли, советского космического аппарата «Спутник-1», получат члены отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и взаимодействующий с ними персонал», — приводит сообщение ведомств РИА Новости.

Позднее такую возможность получит ряд ключевых предприятий «Роскосмоса», говорится в заявлении.

«Успешный запуск космического аппарата «Спутник-1» положил начало эпохе освоения космоса. Сегодня, спустя десятилетия, вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса и дала надежду миллионам людей на скорое завершение пандемии и возвращение к нормальной жизни», — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».

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