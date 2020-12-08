Мишустин дал поручения главам регионов по вакцинации от коронавируса

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.
Мишустин дал поручения главам регионов по вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«Главам регионов предстоит в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции», — говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что губернаторы должны обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику её проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдалённых районов.

О результатах этой работы они обязаны доложить в Минздрав до 9 декабря.

Ранее стало известно, что в районных больницах и поликлиниках городов Удмуртии появится 60 пунктов вакцинации от COVID-19. Как сообщало ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, на сегодняшний день каждая медорганизация получила комплект оборудования, включающий в себя термоконтейнер, хладоэлементы, которые помогают сохранять температуру на 8—10 часов, термоиндикатор для контроля температуры и морозильный ларь.

Регион ожидает поставки 1,3 тыс. доз вакцины.

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить