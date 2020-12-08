Мишустин дал поручения главам регионов по вакцинации от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.

«Главам регионов предстоит в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции», — говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что губернаторы должны обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику её проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдалённых районов.

О результатах этой работы они обязаны доложить в Минздрав до 9 декабря.

Ранее стало известно, что в районных больницах и поликлиниках городов Удмуртии появится 60 пунктов вакцинации от COVID-19. Как сообщало ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, на сегодняшний день каждая медорганизация получила комплект оборудования, включающий в себя термоконтейнер, хладоэлементы, которые помогают сохранять температуру на 8—10 часов, термоиндикатор для контроля температуры и морозильный ларь.

Регион ожидает поставки 1,3 тыс. доз вакцины.

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».