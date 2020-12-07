В Удмуртии появится 60 пунктов вакцинации от COVID-19

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В районных больницах и поликлиниках городов Удмуртии появится 60 пунктов вакцинации от COVID-19.
В Удмуртии появится 60 пунктов вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«На сегодняшний день каждая медорганизация получила комплект оборудования, включающий в себя термоконтейнер, хладоэлементы, которые помогают сохранять температуру на 8—10 часов, термоиндикатор для контроля температуры и морозильный ларь. В больницах будет храниться примерно месячный запас вакцины», — заявила Елена Корякина, главный внештатный специалист ведомства по вакцинопрофилактике.

Регион ожидает поставки 1,3 тыс. доз вакцины.

Как отметила Корякина, вакцинация от коронавируса подчиняется общим стандартам, она будет проходить в виде постепенного охвата с расширением категорий.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 28 142 случая COVID-19.

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