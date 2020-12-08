В пяти городах Волгоградской области открылись пункты вакцинации от COVID-19

В пяти городах Волгоградской области открылись пункты вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Прививочные центры заработали в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке.

График проведения вакцинации составлен. Как ожидается, прививочная кампания может начаться в конце текущей недели. Первыми будут привиты врачи, педагоги, соцработники.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области оценили итоги работы военных медиков.