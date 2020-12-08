В Курганской области оценили итоги работы военных медиков

Военные медики совместно с гражданскими специалистами помогли 1,5 тыс. жителей Курганской области с коронавирусом.

Об этом URA.RU сообщили 8 декабря в пресс-службе Центрального военного округа.

«Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России и гражданские медики, работающие в приёмно-сортировочном отделении, обеспечили своевременное оказание медицинской помощи более 1,5 тыс. пациентов с COVID-19 в Курганской области», — рассказали в пресс-службе.

Большинство больных лечат в больницах Кургана, около 10% пациентов со средней степенью тяжести направили в районные медучреждения, более 200 инфицированных с лёгкой формой коронавируса лечатся амбулаторно.

Бригада военных медиков прибыла в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в конце октября.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил врачей и курсантов военно-медицинских академий, работающих в инфекционном стационаре Одинцовской больницы на базе центра «Патриот», за добросовестный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией.