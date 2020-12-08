Вице-чемпионы мира и самый дорогой вратарь планеты: с кем сыграет сборная России по футболу в квалификации ЧМ-2022

Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации чемпионата мира — 2022. Из первой корзины отечественная национальная команда получила действующих вице-чемпионов мира — хорватов. Из второй — Словакию во главе с 33-летним Мареком Гамшиком. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит встретиться со Словенией. Главной звездой этой команды является самый дорогой вратарь планеты Ян Облак. RT рассказывает, с кем Россия сыграет в отборочном раунде.

Проблемная Хорватия

Жеребьёвку отборочного этапа чемпионата мира — 2022 можно назвать удачной для сборной России. Отечественная команда, попавшая лишь в третью корзину из первых двух, получила вполне приемлемых соперников — Хорватию и Словакию. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит встретиться со Словенией, Кипром и Мальтой. Сам тренер остался доволен итогами церемонии.

«Не могу сказать, плюс или минус, что перед жеребьёвкой мы оказались в третьей корзине, так как неизвестно, что бы было, окажись мы во второй. Возможно, пришлось бы соперничать с Германией. Отмечу также, что мы избежали сложных и длинных перелётов, что немаловажно с точки зрения логистики. В общем, ждём расписания и начинаем непосредственно готовиться к важнейшим отборочным матчам», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Фаворитом группы, на первый взгляд, являются хорваты, ведь они дошли до финала предыдущего чемпионата мира. Однако после мундиаля в России в составе команды произошло немало изменений. Во-первых, завершили карьеру в сборной основной вратарь Даниэль Субашич, одна из главных звёзд Иван Ракитич и лучший бомбардир Марио Манджукич.

Во-вторых, постарели другие лидеры. В частности, обладателю «Золотого мяча» Луке Модричу исполнилось 35 лет, а Деяну Ловрену и Ивану Перишичу — по 31. Главному тренеру вице-чемпиона мира Златко Даличу приходится проводить омоложение состава, и этот процесс не проходит безболезненно.

Хорваты дважды не слишком удачно выступили в Лиге наций. Два года назад они заняли последнее место в группе с Испанией и Англией, на выезде потерпев поражение от пиренейцев со счётом 0:6. А в 2020-м балканский коллектив набрал всего три очка в соперничестве с Францией, Португалией и Швецией и опередил скандинавов только благодаря дополнительным показателям.

Да и в квалификации чемпионата Европы — 2020 Хорватия испытывала проблемы, хотя и заняла первое место в своей группе. Например, подопечные Далича разошлись миром с Азербайджаном и Уэльсом и проиграли Венгрии.

На первый план в хорватской сборной постепенно выходят футболисты, прекрасно знакомые российским болельщикам. В центре поля игру команды ведут Никола Влашич из ЦСКА и бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич. В линии же обороны вместе с Ловреном находится место защитнику «Рубина» Филипу Уремовичу.

Однако далеко не всем прежним лидерам команды нашлась адекватная замена. Например, не хватает Даличу забивного форварда. Кроме того, вице-чемпионы мира регулярно допускают ошибки в обороне. Неслучайно в шести матчах последнего сезона Лиги наций Хорватия пропустила 16 мячей. Таким образом, сборная России вполне может рассчитывать на реванш за обидное поражение в четвертьфинале домашнего ЧМ.

«С Хорватией мы провели яркий матч на чемпионате мира, и перед этой командой у нас есть должок. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыгранны и представляют собой грозную силу как команда», — отметил Черчесов.

Не хватающая звёзд с неба Словакия и зависимая от Облака Словения

Совсем недавно Россия встречалась и со Словакией. В 2016-м пути команд пересеклись в финальной стадии чемпионата Европы. Тогда отечественная команда потерпела поражение (1:2) и в итоге заняла последнее место в своём квартете. Словаки же вышли в 1/8 финала, где крупно уступили Германии — 0:3.

С тех пор данная команда звёзд с неба не хватала. На чемпионат мира она не попала, а на первенство континента пробилась лишь через дополнительный квалификационный турнир. Да и то подопечным Стефана Тарковича сопутствовала удача. В полуфинале они в серии пенальти обыграли Ирландию, а в финале в дополнительное время — Северную Ирландию.

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Крайне слабо Словакия выступала в Лиге наций. В 2018-м сборная заняла последнее место в группе с Украиной и Чехией, а в 2020-м — с Чехией, Шотландией и Израилем и вылетела в третий по силе дивизион.

Тем не менее в составе команды есть несколько известных футболистов. Так, в обороне незаменим центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр, которого портал Transfermarkt оценивает в €50 млн. В середине поля обращают на себя внимание Станислав Лоботка («Наполи») и Ондрей Дуда («Кёльн»).

До сих пор в строю и главная местная звезда Марек Гамшик. Несмотря на переход в китайский «Далянь Ифан», 33-летний полузащитник продолжает выводить сборную на поле с капитанской повязкой. Кроме того, в последних двух матчах словаков в нынешнем году принял участие 35-летний бывший защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан, который в настоящий момент выступает за кипрскую «Омонию».

Последнее противостояние со Словенией российским болельщикам тем более вспоминать не захочется, ведь в 2009-м именно эта скромная сборная не пустила на чемпионат мира национальную команду России, которая находилась на пике после завоевания бронзы Евро-2008. Тогда в Москве подопечные Гуса Хиддинка одержали победу (2:1) благодаря дублю Динияра Билялетдинова, но в Мариборе потерпели поражение с минимальным счётом и не попали на мундиаль.

Словенцы после этого на крупные турниры не попадали. В квалификации Евро-2020 они заняли только четвёртое место в своей группе, а провал в Лиге наций помешал им пробиться в дополнительный квалификационный турнир. Зато новый сезон Лиги наций подопечные Матьяжа Кека провели успешно, набрав 14 очков из 18 возможных и пропустив лишь один мяч, и вышли в дивизион B.

Именно под руководством Кека команда обыгрывала Россию в стыковых матчах ЧМ-2010 и выступала на мундиале. Но главной звездой сборной в настоящий момент является самый дорогой вратарь мира Ян Облак (€90 млн, по оценке Transfermarkt). В атаке же игру команды ведёт 32-летний Йосип Иличич из «Аталанты».

Остальные словенские футболисты не столь известны. Но российским болельщикам должны быть хорошо знакомы защитник «Сочи» Миха Мевля, без которого трудно представить себе центр обороны сборной, и арендованный у ЦСКА «Ганновером» Яка Бийол.

«Сборные Словакии и Словении мы пока не очень хорошо знаем, будем их пристально изучать. Команды непростые, в частности в «Легии» у меня играл Дуда, который сейчас является основным игроком словацкой команды. Отмечу, что во всех трёх этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом. Ни о какой недооценке не может быть и речи», — отметил Черчесов.

Скромные Кипр и Мальта

Если три команды, о которых шла речь выше, способны отобрать очки у сборной России, то в матчах с Кипром и Мальтой отечественная дружина обязана набирать максимальное количество баллов.

В частности, с киприотами подопечные Черчесова дважды встречались в рамках квалификации Евро-2020 и никаких проблем не испытали. Дома Россия одержала победу с минимальным счётом благодаря голу Алексея Ионова, а на выезде отправила в ворота соперника пять безответных мячей.

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После неудачи в отборочном этапе в отставку был отправлен Бен Шимон, но под руководством бельгийца Йохана Валема Кипр провалился уже в Лиге наций. Сборная островного государства заняла последнее место в группе с Черногорией, Люксембургом и Азербайджаном и теперь будет участвовать в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.

В целом в местном футболе сложилась противоречивая ситуация. В то время как клубы практически каждый сезон добираются до осенней стадии еврокубков, сборная выступает крайне слабо. Главная причина — большое количество легионеров в чемпионате страны. К тому же национальная команда переживает смену поколений, в её составе появилось немало молодых футболистов.

Мальта в рейтинге ФИФА занимает лишь 176-е место. Для сравнения: Кипр замыкает первую сотню.

В квалификациях чемпионатов мира и Европы мальтийцы, как правило, занимали последнее место в группе, набирая считаное количество баллов. Лишь однажды, в отборочном этапе к ЧМ-94, команда поднялась со дна турнирной таблицы благодаря победе над Эстонией.

Впрочем, подопечным Девиса Манджи удалось достойно выступить в последнем сезоне Лиги наций. В противостоянии с Латвией, Фарерскими островами и Андоррой они потерпели лишь одно поражение и одержали две победы, в том числе над прибалтами на выезде. В результате мальтийцы пропустили вперёд только фарерцев.

Любопытно, что если с остальными соперниками по группе сборная России встречалась неоднократно, то с Мальтой — лишь раз. В 1996-м российская команда обыграла оппонента в товарищеской встрече (2:0) благодаря голам Валерия Карпина и Сергея Кирьякова. Все 90 минут в тот день провёл на поле и Черчесов.