Сборная России на пути в Катар: в Швейцарии проходит жеребьёвка отборочного этапа ЧМ-2022 по футболу

В Цюрихе проходит жеребьёвка отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022, финальная стадия которого состоится в Катаре. В частности, своих соперников по группе должна узнать сборная России. Сама отечественная команда находится в третьей корзине. При этом она гарантированно не встретится с Украиной и Косовом. RT ведёт текстовую трансляцию мероприятия.

Reuters

© Grigory Dukor