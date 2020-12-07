Сборная России на пути в Катар: в Швейцарии проходит жеребьёвка отборочного этапа ЧМ-2022 по футболу
- Reuters
- © Grigory Dukor
-
07 декабря 2020
А сейчас уже рассказывают о составе шести корзин и самой процедуре, а также о возможных ограничениях, о которых мы уже писали.
-
Сейчас на экранах как раз идёт нарезка матчей плей-офф чемпионата мира в России. Всегда приятно вспомнить этот турнир.
-
А помогать ему будет бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт, участник двух финальных стадий чемпионатов мира. В 2010-м он вместе с оранжевыми добрался до финала ЧМ в ЮАР. К слову, и Нидерланды, и Италия пропустили первенство планеты в России.
-
Чемпион мира 2006 года Даниэле Де Росси в составе сборной Италии будет помогать ведущей распределять сборные по группам.
-
Жеребьёвка отборочного этапа чемпионата мира — 2022 вот-вот начнётся! Впрочем, её, как обычно, предваряет показ различных видеороликов. Сейчас нам демонстрируют самые яркие моменты предыдущих мундиалей.
-
Существует и ряд других ограничений. Например, Армения по политическим причинам не встретится с Азербайджаном. Также в один квартет не могут попасть две сборные из стран с «суровыми зимними условиями». В их число входят Россия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва, Фареры, Исландия, Норвегия, Украина и Финляндия.
-
В целом правила жеребьёвки предельно просты. 55 сборных будут распределены на десять групп по пять-шесть команд (A-J). В квартеты А — Е попадут по пять команд, F-J — по шесть. При этом в квартетах с пятью сборными гарантированно окажутся четыре финалиста текущего сезона Лиги наций — Италия, Испания, Бельгия и Франция. Это сделано для того, чтобы они имели возможность провести плей-офф турнира в октябре 2021-го.
-
Остаётся лишь напомнить составы корзин.
Первая: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.
Вторая: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.
Четвёртая: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург.
Пятая: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.
Шестая: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
⌛️ The @UEFA Zone #WorldCup preliminary draw begins in just 4 hours— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020
🌍 ICYMI, the 55 European hopefuls have been allocated into these 6 pots based on the #FIFARanking
ℹ️👉 https://t.co/YHKkjUHOsIpic.twitter.com/6LZgh5XCN9
-
Также сборная России точно не сыграет с Украиной и Косовом. С этими соперниками УЕФА разводит отечественную команду по политическим причинам.
-
Сегодня своих соперников по группе узнает и сборная России. При этом отечественная команда в последний момент выпала из второй корзины в третью, где также находятся Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция и Финляндия. С этими сборными подопечные Станислава Черчесова не встретятся.