Сборная России на пути в Катар: в Швейцарии проходит жеребьёвка отборочного этапа ЧМ-2022 по футболу

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Борислав Головин
В Цюрихе проходит жеребьёвка отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022, финальная стадия которого состоится в Катаре. В частности, своих соперников по группе должна узнать сборная России. Сама отечественная команда находится в третьей корзине. При этом она гарантированно не встретится с Украиной и Косовом. RT ведёт текстовую трансляцию мероприятия.
Сборная России на пути в Катар: в Швейцарии проходит жеребьёвка отборочного этапа ЧМ-2022 по футболу
  • Reuters
  • © Grigory Dukor
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  • 07 декабря 2020

    А сейчас уже рассказывают о составе шести корзин и самой процедуре, а также о возможных ограничениях, о которых мы уже писали.  

  • Сейчас на экранах как раз идёт нарезка матчей плей-офф чемпионата мира в России. Всегда приятно вспомнить этот турнир.

  • А помогать ему будет бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт, участник двух финальных стадий чемпионатов мира. В 2010-м он вместе с оранжевыми добрался до финала ЧМ в ЮАР. К слову, и Нидерланды, и Италия пропустили первенство планеты в России.

  • Чемпион мира 2006 года Даниэле Де Росси в составе сборной Италии будет помогать ведущей распределять сборные по группам.

  • Жеребьёвка отборочного этапа чемпионата мира — 2022 вот-вот начнётся! Впрочем, её, как обычно, предваряет показ различных видеороликов. Сейчас нам демонстрируют самые яркие моменты предыдущих мундиалей. 

  • Существует и ряд других ограничений. Например, Армения по политическим причинам не встретится с Азербайджаном. Также в один квартет не могут попасть две сборные из стран с «суровыми зимними условиями». В их число входят Россия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва, Фареры, Исландия, Норвегия, Украина и Финляндия. 

  • В целом правила жеребьёвки предельно просты. 55 сборных будут распределены на десять групп по пять-шесть команд (A-J). В квартеты А — Е попадут по пять команд, F-J — по шесть. При этом в квартетах с пятью сборными гарантированно окажутся четыре финалиста текущего сезона Лиги наций — Италия, Испания, Бельгия и Франция. Это сделано для того, чтобы они имели возможность провести плей-офф турнира в октябре 2021-го.

  • Остаётся лишь напомнить составы корзин. 

    Первая: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

    Вторая: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

    Четвёртая: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург.

    Пятая: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

    Шестая: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

  • Также сборная России точно не сыграет с Украиной и Косовом. С этими соперниками УЕФА разводит отечественную команду по политическим причинам. 

  • Сегодня своих соперников по группе узнает и сборная России. При этом отечественная команда в последний момент выпала из второй корзины в третью, где также находятся Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция и Финляндия. С этими сборными подопечные Станислава Черчесова не встретятся. 

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