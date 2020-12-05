550 тысяч тестов за сутки: в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса

В России за последние сутки было выявлено 28 782 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране было проведено более 78,7 млн тестов на COVID-19, из них 550 тыс. — за минувшие сутки. 5 декабря в поликлиниках Москвы начали работу 70 прививочных пунктов, в которых будут проводить вакцинацию от COVID-19.

В России за последние сутки выявлено 28 782 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 7993 зафиксировано в Москве, 3726 — в Санкт-Петербурге, 1246 — в Московской области.

За это время выздоровели 27 644 человека, 508 пациентов скончались.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 78,7 млн тестов на COVID-19, из них 550 тыс. — за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются около более 528 тыс. человек.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточнили, что в Москве за прошедший день госпитализирован 1651 пациент с COVID-19. На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 человек.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавирусной инфекции достигло 2 431 731, за всё время умерли 42 684 человека, выздоровели 1 916 396.

Напомним, что в субботу, 5 декабря, в поликлиниках Москвы начали работу прививочные пункты, в которых будут проводить вакцинацию от COVID-19.

На данный момент записаться на прививку вакциной «Спутник V» могут представители групп риска — работники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике.

Также по теме Для врачей, учителей и работников соцслужб: в Москве началась вакцинация представителей групп риска от COVID-19 С 5 декабря в поликлиниках Москвы начинают работу прививочные пункты, в которых будут проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции....

«Сложный процесс вакцинации от COVID-19 запущен. За первые пять часов на прививку записалbсь 5 тыс. человек – учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», — отмечалось в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

При прохождении процедуры вакцинации с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли.

Отмечается, что желающие сделать прививку не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ менее чем за две недели до вакцинации. Также должно пройти не менее 30 дней с момента последней прививки, например от гриппа.

Накануне мэр отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе по-прежнему остаётся непростой. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в столице удалось избежать некоторых негативных сценариев, в частности благодаря тому, что осенью многие москвичи сделали прививки от гриппа.

«6,5 млн человек привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет. Дай Бог, чтобы дальше сохранялась такая же ситуация. Это большая помощь в борьбе с COVID-19, потому что, когда нахлёстывает эпидемия гриппа на эпидемию коронавируса, это, конечно, совсем было бы нехорошо», — приводит слова мэра сайт «Вести.Ru».

РИА Новости

© Павел Львов

Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с COVID-19 в России, отметила, что динамика эпидемического процесса в стране позволяет с осторожностью судить о замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции.

«По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61. Число регионов, в которых продолжается рост заболевания, снизилось с 33 до 23», — сказала она.

К началу декабря в гражданский оборот уже ввели 168 тыс. доз вакцины «Спутник V», также в этом месяце поступит в оборот вакцина «ЭпиВакКорона», добавила Голикова, уточнив, что все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации в конце следующей недели. Вместе с тем вице-премьер сообщила, что наиболее интенсивный рост заболеваемости в ноябре был зафиксирован среди людей в возрасте от 30 до 64 лет.

Кроме того, Голикова отреагировала на сообщения некоторых иностранных СМИ о якобы «недостоверной» статистике по COVID-19 в России, подчеркнув, что данные оперативного штаба и Росстата являются точными. В случае выявления коронавирусной инфекции медицинские организации в тот же день направляют соответствующую информацию в Роспотребнадзор, который обобщает эти данные и формирует сведения для оперативного штаба, пояснила она.

«Это делается для оценки текущей ситуации, принятия и корректировки необходимых управленческих решений как на уровне конкретного региона, так и на уровне страны в целом», — объяснила вице-премьер.

Она обратила внимание, что в ежедневные данные оперштаба по смертности включают только случаи, в которых не требуется дополнительного подтверждения путём патолого-анатомического вскрытия.