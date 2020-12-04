Голикова назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в регионах России

Все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Вакцинация уже началась в российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Голикова, по состоянию на 1 декабря в гражданский оборот введено 168 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности субъектов Федерации к вакцинации.

С 4 декабря в Москве открылась электронная запись для сотрудников сферы образования, здравоохранения и соцслужб. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, за первые пять часов на прививку записались 5 тыс. человек.