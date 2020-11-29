«Выплаты зависят от страхового стажа и взносов»: в России не планируют проверять дополнительные доходы пенсионеров

Пенсионный фонд России не собирается в 2021 году проводить проверки пенсионеров на наличие дополнительных доходов. Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, комментируя появившиеся сообщения о планах ПФР проверить правильность начисления выплат. Исаев пояснил, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан. Он напомнил, что депутаты Госдумы совместно с Министерством труда стараются сократить любые проверки граждан при назначении пенсии.

Пенсионный фонд России (ПФР) не планирует в 2021 году проводить массовые проверки пенсионеров на наличие дополнительных доходов. Об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда. Я разговаривал и с (главой ПФР Максимом. — RT) Топилиным, и с (замглавы Минтруда Андреем. — RT) Пудовым на эту тему. Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как работал, работает сейчас, так и будет работать в обычном режиме в 2021 году», — рассказал депутат в интервью ТАСС.

Так он прокомментировал заявление доцента РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец о якобы готовящихся проверках получающих пенсию россиян. Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм» заявила, что в августе Счётная палата в ходе проверки выявила нарушения, связанные с начислением пенсий, при этом речь шла как о незаконных переплатах, так и о недоплатах.

По её словам, после этого было решено провести «более тщательную проверку правильности выплат пенсий». Граждан, заявила Иванова-Швец, проверят на наличие дополнительных доходов, а также по месту жительства — это коснётся тех, кто получает повышенную пенсию в северных регионах по доверенности через другого человека. Кроме того, проверки ждут и пенсионеров, проживающих за рубежом.

«В результате, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги, и те, кому придётся возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — заявила Иванова-Швец.

Андрей Исаев отметил, что подобная новость вызвала «обеспокоенность и удивление», и напомнил, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан.

«Она зависит от страхового стажа и взносов, которые проверяются при назначении пенсии», — пояснил депутат.

Он обратил внимание, что депутаты Госдумы совместно с Министерством труда в настоящее время стараются сократить любые проверки граждан при назначении пенсии.

«В частности, мы сейчас работаем над тем, чтобы пенсии по инвалидности назначались без подтверждения соответствующей ситуации со стороны граждан, а автоматически после получения Пенсионным фондом информации от медико-социальной экспертизы», — подчеркнул Исаев.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Пенсии и дополнительные доходы никак не связаны между собой, отметила ректор РГСУ, член Общественной палаты России Наталья Починок. Она подчеркнула, что никаких планов по проверкам нет ни у Минтруда, ни у ПФР, и добавила, что пенсии назначаются в зависимости от заработанных пенсионных прав в период трудовой деятельности.

Починок в разговоре с РИА Новости напомнила, что, если у человека формируется маленькая пенсия, ему положена региональная или федеральная доплата, однако это является обычной работой Пенсионного фонда, не предусматривающей никаких проверок.

С такими же разъяснениями выступила председатель Общественного совета Минтруда Елена Тополева-Солдунова, добавив, что разговоры о проведении проверок дополнительных доходов россиян говорят о непонимании функционирования системы.

Также по теме Срок выплаты не будет зависеть от банка: в России начали действовать обновлённые правила получения пенсий В России 18 октября вступили в силу обновлённые правила получения пенсий. Теперь пенсионеры, решившие сменить банк, через который они...

«Если говорить о пенсиях по старости — это страховые выплаты, которые выплачиваются для возмещения утраченных трудовых доходов. Их размер зависит от сформированных пенсионных прав в период работы, а не от наличия имущества или других доходов гражданина», — пояснила эксперт РИА Новости.

Напомним, за последнее время в России упростили ряд процедур для оформления некоторых выплат и документов.

Так, с 18 октября вступили в силу обновлённые правила получения пенсий, благодаря которым пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают выплаты, смогут оставить неизменной дату их начисления. Теперь срок перевода будет зависеть не от осуществляющего его банка, а только от условий, установленных по согласованию с пенсионером.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство вводит новый порядок выплат по больничным листам, а также пособий по материнству — теперь они будут перечисляться россиянам напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. По словам премьера, данные изменения позволят снизить объём бумажной работы в организациях, а люди быстрее получат выплаты.

Также 28 ноября Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру оформления и подтверждения инвалидности. Теперь при необходимости внести уточнения в направление на медико-социальную экспертизу гражданам не придётся повторно обращаться в поликлинику.

В августе правительство также упростило процедуру оформления социальной поддержки для граждан, чьи интересы представляют их опекуны. Ранее для получения пособий опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой, сейчас он сможет это сделать дистанционно.