В Госдуме прокомментировали сообщения о проверках пенсионеров на допдоходы

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Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев прокомментировал сообщения о проверках пенсионеров на наличие дополнительных доходов.
В Госдуме прокомментировали сообщения о проверках пенсионеров на допдоходы
  • РИА Новости

Он рассказал, что эта новость вызвала «обеспокоенность и удивление».

«Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда», — цитирует ТАСС Исаева.

Он сообщил, что обсудил эту тему с главой ПФР Максимом Топилиным и с замглавы Минтруда Андреем Пудовым.

«Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется», — заявил Исаев.

Он добавил, что «Пенсионный фонд как работал, работает сейчас, так и будет работать в обычном режиме в 2021 году».

Ранее сообщалось, что доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о планирующихся на 2021 год проверках доходов российских пенсионеров.

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