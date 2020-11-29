В Госдуме прокомментировали сообщения о проверках пенсионеров на допдоходы

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев прокомментировал сообщения о проверках пенсионеров на наличие дополнительных доходов.

Он рассказал, что эта новость вызвала «обеспокоенность и удивление».

«Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда», — цитирует ТАСС Исаева.

Он сообщил, что обсудил эту тему с главой ПФР Максимом Топилиным и с замглавы Минтруда Андреем Пудовым.

«Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется», — заявил Исаев.

Он добавил, что «Пенсионный фонд как работал, работает сейчас, так и будет работать в обычном режиме в 2021 году».

Ранее сообщалось, что доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о планирующихся на 2021 год проверках доходов российских пенсионеров.