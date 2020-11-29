Эксперт рассказала о проверках российских пенсионеров в 2021 году

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Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о планирующихся на 2021 год проверках доходов российских пенсионеров.
Эксперт рассказала о проверках российских пенсионеров в 2021 году
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Она отметила, что в ходе выборочной проверки Счётной палаты было выявлено большое число нарушений как в сторону недополучения, так и переплаты пенсии.

«После этого будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны, граждане недополучают определённую часть пенсионных выплат, а с другой — у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удаётся возместить», — заявила она в интервью агентству «Прайм».

Иванова-Швец сообщила, что в первую очередь граждан проверят на наличие дополнительных доходов. 

Кроме того, планируют провести проверку места жительства пенсионеров. Она коснётся тех граждан, кто получает повышенную пенсию в северных регионах, проживает за границей или получает пенсию по доверенности через другого человека.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги, и те, кому придётся возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — отметила эксперт.

В августе Счётная палата по итогам проверки ПФР выявила проблему, при которой российские пенсионеры сталкивались с недополучением пенсионных доплат.

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