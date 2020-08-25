Счётная палата выявила проблему с выплатой пенсий россиянам

Счётная палата по итогам проверки ПФР выявила проблему, при которой российские пенсионеры сталкивались с недополучением пенсионных доплат.

«Для каждого участника системы открыт Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица (ИЛСЗЛ). В нем представлены личные данные граждан от общих до профессиональных, включая электронную трудовую книжку с 2020 года», — говорится в сообщении.

Нередко, как отмечают в ведомстве, у одного пенсионера может быть нескольких таких счетов с одним и тем же присвоенным номером (СНИЛС), что ведёт к определённым проблемам при начислении выплат.

«В этом случае счета должны объединяться, и пенсия начисляться исходя из взносов по всем счетам», — указывается в заявлении.

В Счётной палате заявили, что нарушения пенсионных прав были выявлены в 53% проверенных случаев.

«Фонд объединил счета почти 90 тысяч пенсионеров. Чтобы исключить нарушения, назначенные пенсии этих пенсионеров нужно дополнительно проверить и произвести соответствующие доплаты», — сказано в тексте.

Кроме того, выявлены проблемы с актуализацией данных системы, при которых изменения в жизни человека не всегда «своевременно отражаются на лицевом счёте в Пенсионном фонде».

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину, что СП в 2020 году выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей.