Кудрин рассказал Путину о выявленных Счётной палатой нарушениях
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
По словам Кудрина, всего проведено 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом.
Он сообщил, что обнаружено 20 нарушений, требующих правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета. Кудрин уточнил, что соответствующие «документы отправлены».
Счётная палата также сформировала 131 представление по нарушениям министерств и ведомств.
«Около 50 миллиардов рублей — это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок», — заявил Кудрин.
В июне Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ.