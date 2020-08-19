Кудрин рассказал Путину о выявленных Счётной палатой нарушениях

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину, что СП в 2020 году выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей.
Кудрин рассказал Путину о выявленных Счётной палатой нарушениях
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Кудрина, всего проведено 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом. 

Он сообщил, что обнаружено 20 нарушений, требующих правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета. Кудрин уточнил, что соответствующие «документы отправлены».

Счётная палата также сформировала 131 представление по нарушениям министерств и ведомств.

«Около 50 миллиардов рублей — это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок», — заявил Кудрин.

В июне Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ.

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