Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложение президента России Владимира Путина по корректировке НДФЛ.
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 млн руб в год. Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки», — написал Кудрин в Twitter.

По его мнению, это допустимо, если налог больше не будет изменён, что «важно для доверия и стабильности».

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.

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