Путин предложил повысить налог для россиян с высоким доходом

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над планкой 5 млн рублей.

По словам Путина, 60 млрд рублей в год от повышения НДФЛ для людей с высокими доходами пойдут на лечение детей с тяжёлыми болезнями.

«Эти средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — сказал президент.

RT ведёт трансляцию обращения Путина.