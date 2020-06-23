Путин предложил повысить налог для россиян с высоким доходом

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Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
Путин предложил повысить налог для россиян с высоким доходом
  • РИА Новости

Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над планкой 5 млн рублей.

По словам Путина, 60 млрд рублей в год от повышения НДФЛ для людей с высокими доходами пойдут на лечение детей с тяжёлыми болезнями.

«Эти средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — сказал президент.

RT ведёт трансляцию обращения Путина.

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