Путин предложил повысить налог для россиян с высоким доходом
- РИА Новости
Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над планкой 5 млн рублей.
По словам Путина, 60 млрд рублей в год от повышения НДФЛ для людей с высокими доходами пойдут на лечение детей с тяжёлыми болезнями.
«Эти средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — сказал президент.