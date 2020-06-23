«Подавать повторные заявления не нужно»: Путин о дополнительных выплатах на детей в размере 10 тыс. рублей

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RT
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства отметил, что пандемия коронавирусной инфекции стала вызовом колоссальной сложности — она разделила время на до и после неё. По его словам, российское общество объединилось в борьбе с угрозой COVID-19. Кроме того, президент России сообщил о дополнительных выплатах в размере 10 тыс. на каждого ребёнка и продлении стимулирующих доплат для медиков, а также предложил расширить программу льготной ипотеки. RT вёл трансляцию

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