Счётная палата оценила работу по обеспечению инвалидов жильём
- АГН «Москва»
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«Темпы обеспечения жильём инвалидов, принятых на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, не могут быть признаны удовлетворительными», — указано в тексте.
Отмечается, что за 2019 год 11,5% инвалидов утратили право на получение жилья.
Наибольшая доля инвалидов, которые не обеспечены жильём, проживает в Центральном федеральном округе (20,2%).
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о работе по программам реабилитации для инвалидов.