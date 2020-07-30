Счётная палата оценила работу по обеспечению инвалидов жильём

Только около 6% инвалидов в России, которые были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, получили социальные выплаты за 2019 год, сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Счётной палаты.

«Темпы обеспечения жильём инвалидов, принятых на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, не могут быть признаны удовлетворительными», — указано в тексте.

Отмечается, что за 2019 год 11,5% инвалидов утратили право на получение жилья.

Наибольшая доля инвалидов, которые не обеспечены жильём, проживает в Центральном федеральном округе (20,2%).

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о работе по программам реабилитации для инвалидов.