В Минтруде рассказали о работе по программам реабилитации для инвалидов
- РИА Новости
«Мы работаем в тесном контакте с экспертным сообществом в области реабилитации и абилитации граждан с ограниченными возможностями, чтобы бесплатные программы реабилитации включали в себя современные, удобные и отвечающие требованиям времени средства», — заявил он в беседе с ФАН.
Например, если раньше инвалидов с нарушением слуха обеспечивали телефонами только с текстовым выходом, то теперь они смогут бесплатно получать телефоны с навигаторами и функцией видеосвязи.
Кроме того, в перечень высокофункциональных протезов добавлен протез голени модульный с модулем стопы с микропроцессорным управлением.
Соответствующий приказ направлен на регистрацию в Минюст.
Ранее сообщалось, что председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец выступила с инициативой позволить родителям детей-инвалидов выполнять оплачиваемую работу без лишения их государственного пособия.