В Минтруде рассказали о работе по программам реабилитации для инвалидов

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о работе по программам реабилитации для инвалидов.

«Мы работаем в тесном контакте с экспертным сообществом в области реабилитации и абилитации граждан с ограниченными возможностями, чтобы бесплатные программы реабилитации включали в себя современные, удобные и отвечающие требованиям времени средства», — заявил он в беседе с ФАН.

Например, если раньше инвалидов с нарушением слуха обеспечивали телефонами только с текстовым выходом, то теперь они смогут бесплатно получать телефоны с навигаторами и функцией видеосвязи.

Кроме того, в перечень высокофункциональных протезов добавлен протез голени модульный с модулем стопы с микропроцессорным управлением.

Соответствующий приказ направлен на регистрацию в Минюст.

Ранее сообщалось, что председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец выступила с инициативой позволить родителям детей-инвалидов выполнять оплачиваемую работу без лишения их государственного пособия.