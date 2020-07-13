В Минтруде рассказали о работе по программам реабилитации для инвалидов

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о работе по программам реабилитации для инвалидов.
В Минтруде рассказали о работе по программам реабилитации для инвалидов
  • РИА Новости

«Мы работаем в тесном контакте с экспертным сообществом в области реабилитации и абилитации граждан с ограниченными возможностями, чтобы бесплатные программы реабилитации включали в себя современные, удобные и отвечающие требованиям времени средства», — заявил он в беседе с ФАН.

Например, если раньше инвалидов с нарушением слуха обеспечивали телефонами только с текстовым выходом, то теперь они смогут бесплатно получать телефоны с навигаторами и функцией видеосвязи.

Кроме того, в перечень высокофункциональных протезов добавлен протез голени модульный с модулем стопы с микропроцессорным управлением.

Соответствующий приказ направлен на регистрацию в Минюст.

Ранее сообщалось, что председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец выступила с инициативой позволить родителям детей-инвалидов выполнять оплачиваемую работу без лишения их государственного пособия.

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