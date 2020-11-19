«Будут оформляться автоматически»: в России вводится новый порядок выплат по больничным листам

Правительство вводит новый порядок выплат по больничным листам, а также пособий матерям, согласно которому они будут перечисляться не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что пособия будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. Такой порядок выплат уже действует в пилотном режиме в ряде регионов и заработает по всей стране с 2022 года.

Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, теперь они будут перечисляться россиянам напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Он уточнил, что такая система уже работает в пилотном режиме в некоторых регионах, и «хорошо себя зарекомендовала».

По словам премьера, изменения позволят снизить объём бумажной работы в организациях, а люди быстрее получат выплаты.

«Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдём на проактивный формат работы. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам — всё это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности. Никакие заявления писать будет просто не нужно», — отметил Мишустин.

Получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде, что поможет гражданам «сберечь время и силы и, как это часто бывало при оформлении документов, нервы», добавил глава кабмина.

РИА Новости

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В марте Минтруд сообщал, что указанный механизм в пилотном порядке работает в 69 российских регионах. В ведомстве напомнили, что проект «Прямые выплаты» начался в 2011 году в двух регионах — Нижегородской области и Карачаево-Черкесской Республике.

«Прямые выплаты» дают ряд преимуществ как для застрахованного гражданина, так и для предприятия. Раньше, осуществляя страховые выплаты, предприятия при недостаточности начисленных страховых взносов изымали средства из оборота до момента возвращения средств в компанию со счетов Фонда социального страхования. Предлагаемый нами порядок избавляет работодателя от этой необходимости. Значительно сокращаются временные затраты предприятий на обработку и расчет пособий», — заявлял глава ведомства Антон Котяков.

В Минтруде добавили, что при новом механизме получение пособий больше не будет зависеть от сроков выплаты заработной платы: Фонд выплатит деньги в течение 10 календарных дней с момента подачи документов.

Кроме того, застрахованным гарантируется получение пособий независимо от того, состоятелен их работодатель финансово или нет.

«До перехода к новой системе причиной задержек на практике часто были финансовые и другие проблемы работодателя. При модели прямых выплат этот фактор риска устраняется», — уточнили в министерстве.

Порядок прямых выплат в пилотных регионах действует в отношении пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременной выплаты при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Также он распространяется на пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или с профессиональным заболеванием и оплату пострадавшим на производстве санаторно-курортного лечения.

Изменение порядка выплаты пенсий

Ранее в России также начали действовать обновлённые правила получения пенсий. 18 октября вступил в силу приказ Минтруда, согласно которому пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, имеют право оставить неизменной дату её начисления. Благодаря нововведению срок выплаты не будет зависеть от осуществляющего перевод банка, пояснили в ведомстве.

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Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что нововведение устранило неудобства, с которыми сталкивались пожилые россияне при смене банка. По её словам, «в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другой — уже 23-го числа».

Теперь дата поступления денег будет зависеть не от банка, а от условий, установленных по согласованию с пенсионером.

Напомним, в России с 1 октября должны были вступить в силу изменения в закон «О национальной платёжной системе», согласно которым пенсии и ряд социальных выплат будут перечисляться только на карты платёжной системы МИР. Однако позже Центробанк перенёс срок перехода к обязательному зачислению пенсий на карты МИР на 31 декабря 2020 года.

Когда изменения вступят в силу, для получения начислений россиянам, пользующимся для этих целей картами других платёжных систем, необходимо будет перевести выплаты на карты МИР. После замены карты нужно будет сообщить в ПФР новые реквизиты счёта.