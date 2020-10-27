Оплата больничных, поддержка детей и ставка по кредитам: Путин дал поручения по итогам заседания Госсовета

Правительство рассмотрит вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в полном объёме независимо от продолжительности страхового стажа. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Также глава государства поручил кабмину разработать меры поддержки детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Кроме того, Путин распорядился продлить запрет на плановые проверки малого бизнеса, а также рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для указанных предприятий.

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос оплаты больничного родителям детей до семи лет в размере 100% среднего заработка.

Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, которое прошло 28 сентября, опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объём и источники финансового обеспечения такой выплаты», — говорится в указе.

Помимо этого, глава государства также поручил кабмину разработать и представить новые виды адресной поддержки детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

При этом правительство должно предусмотреть сохранение существующих видов административной и уголовной ответственности для тех, кто не выплачивает алименты в полном размере.

В документе отмечается, что поручения призваны способствовать достижению национальной цели развития России, которая обозначена как «сохранение населения, здоровья и благополучия людей». Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, российский лидер распорядился увеличить финансирование мероприятий по созданию новых мест в школах.

«Рассмотреть вопросы об увеличении объёмов финансирования из федерального бюджета мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях и о продлении сроков реализации данного мероприятия в рамках национального проекта «Образование» до 2030 года», — говорится в сообщении.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Правительству также поручено предусмотреть при подключении школ и колледжей к интернету в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» формирование соответствующей инфраструктуры с безопасным доступом к сети.

Также, кабмин должен совместно с рабочей группой Госсовета по направлению «Социальная политика» оценить эффективность работы медицинских организаций по профилактике абортов. Меры, в частности, должны включать в себя оказание правовой, психологической и медико-санитарной помощи женщинам в период беременности, осуществляемой за счет финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата.

Ещё одним пунктом в перечне президента стало требование добиться к 2030 году снижения показателя смертности в ДТП до 4 человек на 100 тыс. человек, а также установить дополнительный показатель транспортного риска.

Поддержка бизнеса

Помимо социальных мер, президент также дал распоряжения, касающиеся малого бизнеса. Так, кабмину поручено внести изменения в законодательство, предусматривающие продление до 31 декабря 2021 года запрета на плановые проверки малого бизнеса.

Напомним, в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса в России в конце марта был введен мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, а также ограничены возможности контролеров по проведению внеплановых проверок.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Кроме этого, Путин поручил рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для указанных предприятий.

«Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления из федерального бюджета российским кредитным организациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке», — говорится в поручении.

Меры поддержки семей с детьми в России

Российские власти с начала года объявили о введении ряда выплат для поддержки семей с детьми. Так, в сентябре правительство приняло решение выплатить к пособию по безработице по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. В кабмине подчеркнули, что решение принято в рамках мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, в октябре кабмин принял проект распоряжения о выделении дополнительных средств на предоставление субсидий бюджетам субъектов России на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно в 2020 году. С инициативой ввести ежемесячные выплаты для данной категории российских граждан выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.