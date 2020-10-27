Оплата больничных, поддержка детей и ставка по кредитам: Путин дал поручения по итогам заседания Госсовета
- РИА Новости
- © Сергей Пятаков
Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос оплаты больничного родителям детей до семи лет в размере 100% среднего заработка.
Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, которое прошло 28 сентября, опубликован на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объём и источники финансового обеспечения такой выплаты», — говорится в указе.
Помимо этого, глава государства также поручил кабмину разработать и представить новые виды адресной поддержки детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
При этом правительство должно предусмотреть сохранение существующих видов административной и уголовной ответственности для тех, кто не выплачивает алименты в полном размере.
В документе отмечается, что поручения призваны способствовать достижению национальной цели развития России, которая обозначена как «сохранение населения, здоровья и благополучия людей». Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, российский лидер распорядился увеличить финансирование мероприятий по созданию новых мест в школах.
«Рассмотреть вопросы об увеличении объёмов финансирования из федерального бюджета мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях и о продлении сроков реализации данного мероприятия в рамках национального проекта «Образование» до 2030 года», — говорится в сообщении.
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Правительству также поручено предусмотреть при подключении школ и колледжей к интернету в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» формирование соответствующей инфраструктуры с безопасным доступом к сети.
Также, кабмин должен совместно с рабочей группой Госсовета по направлению «Социальная политика» оценить эффективность работы медицинских организаций по профилактике абортов. Меры, в частности, должны включать в себя оказание правовой, психологической и медико-санитарной помощи женщинам в период беременности, осуществляемой за счет финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата.
Ещё одним пунктом в перечне президента стало требование добиться к 2030 году снижения показателя смертности в ДТП до 4 человек на 100 тыс. человек, а также установить дополнительный показатель транспортного риска.
Поддержка бизнеса
Помимо социальных мер, президент также дал распоряжения, касающиеся малого бизнеса. Так, кабмину поручено внести изменения в законодательство, предусматривающие продление до 31 декабря 2021 года запрета на плановые проверки малого бизнеса.
Напомним, в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса в России в конце марта был введен мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, а также ограничены возможности контролеров по проведению внеплановых проверок.
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Кроме этого, Путин поручил рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для указанных предприятий.
«Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления из федерального бюджета российским кредитным организациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке», — говорится в поручении.
Меры поддержки семей с детьми в России
Российские власти с начала года объявили о введении ряда выплат для поддержки семей с детьми. Так, в сентябре правительство приняло решение выплатить к пособию по безработице по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. В кабмине подчеркнули, что решение принято в рамках мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, в октябре кабмин принял проект распоряжения о выделении дополнительных средств на предоставление субсидий бюджетам субъектов России на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно в 2020 году. С инициативой ввести ежемесячные выплаты для данной категории российских граждан выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.
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