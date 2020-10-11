Кабмин одобрил проект выплат на детей от трёх до семи лет

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении в 2020 году Минтруду дополнительных средств на предоставление субсидий бюджетам субъектов России для осуществления ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет включительно.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.

Уточняется, что принятие проекта распоряжения позволит в полном объёме обеспечить осуществление в 2020 году ежемесячных выплат на детей этого возраста.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина сообщил, что регионам выделят дополнительно около 3 млрд рублей на стимулирующие выплаты работникам.