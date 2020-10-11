Кабмин одобрил проект выплат на детей от трёх до семи лет
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.
Уточняется, что принятие проекта распоряжения позволит в полном объёме обеспечить осуществление в 2020 году ежемесячных выплат на детей этого возраста.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина сообщил, что регионам выделят дополнительно около 3 млрд рублей на стимулирующие выплаты работникам.