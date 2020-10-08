Мишустин рассказал о выделении средств на стимулирующие выплаты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина сообщил, что регионам выделят дополнительно около 3 млрд рублей на стимулирующие выплаты работникам.
Мишустин рассказал о выделении средств на стимулирующие выплаты
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Как сообщает РИА Новости, речь идёт о соцработниках и медиках, которые помогают заболевшим в стационарах.

Он отметил, что «ситуация с распространением опасной инфекции остаётся сложной, поэтому мы продлеваем период, в течение которого таким работникам будут начислять стимулирующие выплаты».

«На эти цели дополнительно выделим около 3 млрд рублей», — заявил Мишустин.

Ранее агентство Nord-News сообщало, что в октябре из бюджета Мурманской области направят более 35 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.

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