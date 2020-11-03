«Учитывая повышенный спрос и эпидемиологическую ситуацию»: в России упростили систему маркировки лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка работы системы маркировки лекарств. Соответствующее решение принято в связи с повышенным спросом на препараты и эпидемиологической обстановкой в стране. Как отметили в кабмине, упрощённый режим будет работать до полной готовности всех участников отрасли.

Во вторник, 3 ноября, в России упростили порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощённый режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», — говорится в сообщении кабмина.

«Аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах», — говорится в документе. При этом отмечается, что ждать подтверждения от системы об успешной регистрации сведений о приёмке не нужно.

Помимо этого, до 1 июля 2021 года дополнительно вводятся упрощённые механизмы «обратной приёмки лекарств» при их ввозе и обороте внутри страны. Подобные меры повысят скорость операций с препаратами для всех участников и снизят зависимость от задержек со стороны поставщиков лекарств, отметили в кабмине.

Кроме того, до 1 февраля 2021 года производителей обяжут наносить коды на препараты, а аптеки — сканировать их на кассе. При этом все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются.

«Во всех случаях системой будет достраиваться цепочка движения препаратов и проводиться анализ подаваемых данных. Это обеспечит контроль безопасности и легальности лекарств. Постановление правительства распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года. Изменения касаются всех препаратов, за исключением лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий», — пояснили в правительстве.

В Совете Федерации подчеркнули, что новые меры упростят оборот лекарств в период пандемии.

«Упростили, перевели в заявительный режим, тем самым, если лекарство заявлено в системе, его можно продавать... Это правильное решение. Иначе мы столкнёмся с неуправляемостью в потоках поступления, складов и продаж. На время пандемии надо ускорить процесс попадания лекарственных средств в аптеки, а значит — людям», — сказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов назвал решение правительства оправданным.

«Мы должны принять законодательный акт на уровне Государственной думы, чтобы поддержать те решения, которые приняло правительство. Но при этом указать, что механизм должен быть другой», — пояснил собеседник RT.

Напомним, что с 1 июля в России действует требование об обязательной маркировке всех лекарств. Цель введения этой системы — проследить каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю. Между тем 24 октября глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о переводе системы в уведомительный режим в связи с нерешёнными проблемами, связанными с недостаточной технической готовностью дистрибьюторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Помимо этого, Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Министерству здравоохранения поручено в течение месяца зарегистрировать учреждение и утвердить его устав.

Как пояснили в пресс-службе правительства, центр займётся закупкой медикаментов в рамках федеральных программ, в частности вакцин, входящих в национальный календарь прививок, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом.

«Организация будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах. Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв», — говорится в сообщении.

Накануне Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями назвал недопустимой ситуацию, при которой в ряде регионов РФ отсутствуют некоторые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших.

«В последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима», — сказал он.

По словам Мишустина, цена на наиболее востребованные препараты не должна завышаться. «Но и производитель не может работать себе в убыток. Действующий механизм перерегистрации цен не позволяет проводить их индексацию. В результате производство останавливается, поставки прекращаются. Важно обеспечить сбалансированный подход. Для этого мы вводим новый порядок перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важных лекарств», — отметил он.

Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы при снижении цены на препарат за рубежом его стоимость понизилась и в России.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Кроме того, Михаил Мишустин сообщил о продлении до 1 января 2022 года упрощённой процедуры регистрации медицинских изделий и лекарств, применяемых при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Надо сделать всё, чтобы заболевшие были обеспечены всем необходимым», — отмечал председатель правительства.