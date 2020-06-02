Глава Минздрава сообщил о начале маркировки лекарств с 1 июля

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что система маркировки лекарств в стране начнётся с 1 июля.
Глава Минздрава сообщил о начале маркировки лекарств с 1 июля
  • globallookpress.com
  • © Julia Pfeifer

Об этом он сказал в ходе онлайн-конгресса «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».

«С 1 июля в Российской Федерации стартует система маркировки лекарственных препаратов», — приводит его слова РИА Новости.

В декабре Госдума приняла закон, который закрепляет этапность внедрения обязательной маркировки лекарств — с 1 января 2020 года по 1 июля 2020 года.

В феврале в Минздраве сообщили о планах уточнить определение понятия «фальсифицированное лекарственное средство».

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