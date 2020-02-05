Минздрав намерен уточнить определение фальсифицированного лекарства

Минздрав России разместил уведомление о разработке проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий проект с учётом правоприменительной практики Росздравнадзора предлагает скорректировать определение понятия «фальсифицированное лекарственное средство».

«Под этим понятием предлагается подразумевать лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией, в том числе содержащейся в поддельных документах, о его составе и (или) производителе либо о его вводе в гражданский оборот и (или) о его гражданском обороте», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что проект подготовлен с учётом правоприменительной практики Росздравнадзора, согласно данным которого в результате межведомственного взаимодействия Росздравнадзора и МВД в различных регионах России выявлены случаи незаконной перепродажи лекарственных препаратов, ранее уже поставленных по государственным и муниципальным контрактам.

Как указывается, общий ущерб федеральному бюджету от подобной перепродажи лекарств может исчисляться «многими миллионами рублей».

В декабре Госдума приняла закон, который закрепляет этапность внедрения обязательной маркировки лекарств — с 1 января 2020 года по 1 июля 2020 года.