В Госдуме предложили разработать новый закон о закупках лекарств

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов заявил, что необходимо выработать качественно новые подходы в регулировании, возможно, создать концептуально новый закон о закупках лекарств.

В беседе с «Парламентской газетой» он сообщил, что намерен обратиться с такой инициативой к коллегам во время заседания межфракционной рабочей группы по вопросам обеспечения лекарствами россиян, которое состоится 29 октября.

Как напомнил депутат, основные критерии эффективности закупки по ФЗ №44 — экономия и конкурентность.

«Но в последние годы всё чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда эти критерии не работают. Например, когда речь идёт об инновационном препарате, когда нет аналогов лекарства, когда его производит единственная компания. В этой ситуации нет никакого смысла проводить конкурентные процедуры, ни о какой экономии и конкуренции тут речь не идёт», — сказал он.

В связи с этим думская подгруппа по повышению доступности лекарств, возглавляемая Фарраховым, предлагает создать на базе Госдумы проектную группу, которая занялась бы проработкой новых механизмов госзакупки медикаментов.

«Мы же говорим об изменениях не по формальным признакам, а с точки зрения повышения доступности инновационных препаратов. Вполне возможно, придётся формировать иное правовое поле, за пределами ФЗ №44», — добавил парламентарий.

Ранее ОТР сообщало, что в Пензенской области прокомментировали ситуацию с поставкой противовирусных препаратов.