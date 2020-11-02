Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств недопустимой

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Ситуация, при которой в аптеках отсутствуют некоторые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших, недопустима. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.
Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств недопустимой
  • РИА Новости

«Теперь о новом механизме регулирования цен на лекарства. В последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима», — сказал он.

По его словам, правительство подготовило постановление, которое вводит особенности регулирования цен для таких препаратов, чтобы «обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарства».

«Речь идёт о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться, но и производитель не может работать себе в убыток. Действующий механизм перерегистрации цен не позволяет проводить их индексацию… Важно обеспечить сбалансированный подход. Для этого мы вводим новый порядок перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важных лекарств», — рассказал он.

Ранее Мишустин подписал постановление о формировании с 2021 года федерального регистра граждан, которые имеют право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание.

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