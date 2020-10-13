Мишустин подписал постановление о регистре льготников на лекарства
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В регистр будут внесены сведения о числе федеральных и региональных льготников, их диагнозе и категории заболеваний, а также обеспеченности лекарствами.
«Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное — контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме», — говорится в сообщении.
Предполагается, что поменявшим место жительства гражданам также станет проще подтвердить своё право на получение государственной поддержки.
Обновление базы данных будет осуществляться на постоянной основе под контролем Минздрава.
В июле Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании федерального регистра льготников, которые имеют право на бесплатные лекарства.