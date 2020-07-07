Госдума приняла закон о регистре получателей льготных лекарств

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании федерального регистра льготников, которые имеют право на бесплатные лекарства.

По словам спикера палаты Вячеслава Володина, с 1 сентября в России появится регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счёт федерального и региональных бюджетов.

«Это позволит автоматизировать анализ обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать поставки препаратов», — цитирует Володина пресс-служба Думы.

Кроме того, устанавливается периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых лекарств — не реже одного раза в год.

Как отмечается, инициатива направлена на упрощение жизни граждан, которые борются с тяжёлыми заболеваниями, чтобы они своевременно и в полном объёме получали нужные препараты.

«Поэтому очень важно, чтобы к моменту вступления закона в силу в полном объёме (1 января 2021 года) правительством были приняты все необходимые подзаконные акты», — добавил Володин.

В середине февраля правительство поддержало соответствующий законопроект.