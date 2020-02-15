Кабмин одобрил создание регистра имеющих право на бесплатные лекарства

Правительство России поддержало законопроект, который предусматривает создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами за счёт бюджета.

Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

«Одобрить проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — заявили в кабмине.

Документ предполагает создание регистра граждан, которые имеют право на обеспечение лекарствами за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов России.

Также в законопроекте предлагается закрепление состава данных, которые будут включены в федеральный регистр, и установление определения правительством порядка ведения регистра.

При этом предлагается установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не реже одного раза в год.

Также документ предусматривает лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объёме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и обеспечение населения лекарствами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В апреле 2019 года сообщалось, что правительство при участии межфракционной группы депутатов Госдумы разрабатывает законопроект о едином регистре граждан, имеющих право на льготные лекарства.