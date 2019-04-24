В России могут создать единый регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства
- РИА Новости
Соответствующий законопроект при участии межфракционной группы депутатов Госдумы разрабатывает правительство.
«Это очень важная структурная мера, которая позволит очень чётко обозначить гарантии государства по лекарственному обеспечению граждан», — заявил глава подгруппы по повышению доступности лекарственных препаратов, член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.
Как напомнил депутат, в настоящее время около 15% граждан относятся к льготной категории, имеющей право бесплатно получать лекарства. При этом есть федеральная, региональная и другие категории, которые нередко пересекаются. Для каждой категории приняты разные перечни препаратов. Единый регистр поможет устранить неразбериху и конкретизировать обязательства государства по обеспечению больных необходимыми лекарствами.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выписали 639 тыс. рецептов на получение льготных лекарственных препаратов на 2,3 млрд рублей с начала 2019 года.