В России могут создать единый регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства

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В России могут создать единый регистр граждан, имеющих право на льготные лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия, сообщает «Парламентская газета».
В России могут создать единый регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект при участии межфракционной группы депутатов Госдумы разрабатывает правительство.

«Это очень важная структурная мера, которая позволит очень чётко обозначить гарантии государства по лекарственному обеспечению граждан», — заявил глава подгруппы по повышению доступности лекарственных препаратов, член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Как напомнил депутат, в настоящее время около 15% граждан относятся к льготной категории, имеющей право бесплатно получать лекарства. При этом есть федеральная, региональная и другие категории, которые нередко пересекаются. Для каждой категории приняты разные перечни препаратов. Единый регистр поможет устранить неразбериху и конкретизировать обязательства государства по обеспечению больных необходимыми лекарствами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выписали 639 тыс. рецептов на получение льготных лекарственных препаратов на 2,3 млрд рублей с начала 2019 года.

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