В России могут создать единый регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства

В России могут создать единый регистр граждан, имеющих право на льготные лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия, сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект при участии межфракционной группы депутатов Госдумы разрабатывает правительство.

«Это очень важная структурная мера, которая позволит очень чётко обозначить гарантии государства по лекарственному обеспечению граждан», — заявил глава подгруппы по повышению доступности лекарственных препаратов, член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Как напомнил депутат, в настоящее время около 15% граждан относятся к льготной категории, имеющей право бесплатно получать лекарства. При этом есть федеральная, региональная и другие категории, которые нередко пересекаются. Для каждой категории приняты разные перечни препаратов. Единый регистр поможет устранить неразбериху и конкретизировать обязательства государства по обеспечению больных необходимыми лекарствами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выписали 639 тыс. рецептов на получение льготных лекарственных препаратов на 2,3 млрд рублей с начала 2019 года.