Эксперт оценил ситуацию на фармацевтическом рынке России

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Эксперт в вопросах стратегического развития бизнеса Виталий Манкевич оценил ситуацию на фармацевтическом рынке России.
Эксперт оценил ситуацию на фармацевтическом рынке России
  • РИА Новости

«Текущий год стал аномально плохим почти для всех, кроме фармацевтов и аптечных сетей. До конца года положительные тенденции на рынке сохранятся», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Манкевич, люди покупают и лекарства, и средства индивидуальной защиты.

В следующем году, прогнозирует эксперт, может быть некоторое снижение, но среднесрочные тенденции рынка останутся положительными.

По словам Манкевича, на росте продаж лекарств сказывается и самоизоляция.

Ранее депутат Госдумы Айрат Фаррахов заявил, что необходимо выработать качественно новые подходы в регулировании — возможно, создать концептуально новый закон о закупках лекарств.

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