Проведено 62 млн тестов: в России выявлено 18 648 новых случаев COVID-19
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
За минувшие сутки во всех 85 субъектах Российской Федерации зафиксировано 18 648 новых заболевших коронавирусом. По сообщению оперштаба, в 23,7% случаев диагноз не сопровождался клиническими проявлениями болезни. В предшествовавшие этому двое суток коронавирус был выявлен у 18 257 и 18 665 человек.
Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России достигло 1 673 686, порядка 393,5 тыс. из них остаются активными. С начала эпидемии выздоровели уже 1 251 364 пациента (74,77%), 15 331 из них — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний, скончались 28 828 человек (1,72%). За последние сутки зарегистрировано 355 летальных исходов.
Наибольшее число новых случаев заболевания по регионам выявлено в Москве (5150), Санкт-Петербурге (944), Московской (567), Нижегородской (391), Архангельской (387) и Ростовской (310) областях, а также в Красноярском крае (303) и Воронежской области (302).
В стране проведено почти 62 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением остаются 398 тыс. человек.
По информации столичного оперштаба, за последние сутки в городе госпитализированы 1355 пациентов с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в московских больницах находятся 367 человек.
На фоне ситуации с распространением COVID-19 ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал РИА Новости о риске подхватить заболевание в лифте.
«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — пояснил Лебедев.
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Вакцина от COVID-19
Начало массовой вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», запланировано на 2021 год. Об этом в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказал глава центра Ринат Максютов.
Он уточнил, что пострегистрационные исследования вакцины начнутся в ноябре-декабре 2020 года и продлятся шесть месяцев с даты вакцинации последнего добровольца.
Старт массовой прививочной кампании, по его словам, запланирован на 2021 год. Гендиректор «Вектора» подтвердил, что вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан России.
Максютов также рассказал, какие категории россиян смогут получить препарат в первую очередь.
«Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России, приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат работники медицинских организаций, образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других)», — пояснил он.
В августе Россия первой в мире зарегистрировала разработанную центром имени Гамалеи вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». В октябре в стране была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». На стадии клинических испытаний находится ещё один препарат, разработку которого вёл Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 рассказала, что большинство россиян, у которых коронавирусная инфекция была выявлена после возвращения из-за границы, прибыли в Россию из Турции.
«После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулись почти 1,5 млн человек. В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тыс. положительных (результатов теста на коронавирус. — RT) — 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — сообщила Попова.
Глава ведомства отметила необходимость предложить определённые меры в связи со сложившейся ситуацией.
Напомним, авиасообщение между Турцией и Россией, прерванное из-за пандемии коронавируса, возобновилось с 1 августа. Тогда россияне вновь смогли летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа российским гражданам также стали доступны перелёты в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.
Попова также рассказала, что эпидемиологическая ситуация в России «остаётся напряжённой». По её словам, с начала сентября суточный показатель заболеваемости в стране вырос с 3,8 до 12 на 100 тыс. населения.
Комментируя ситуацию в российских регионах, главный санитарный врач страны уточнила, что в 33 субъектах наблюдается рост числа заболевших, на стадии снижения находятся два региона, на стадии стабилизации — 31 субъект, ещё в 19 регионах отмечено замедление распространения коронавируса. Глава Роспотребнадзора напомнила, что в каждом регионе были приняты различные меры в зависимости от ситуации с COVID-19.
«Где-то меры были приняты жёсткие своевременно, где-то с этим запоздали. У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения — в транспорте и местах массового скопления», — сказала Попова. Она также подчеркнула, что эта мера необходима для прерывания распространения инфекции, и призвала ужесточить контроль за соблюдением требований.
В ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин назвал сложной ситуацию с распространением коронавируса в регионах, а также обратил внимание на высокую загруженность системы здравоохранения. Глава правительства призвал руководителей регионов не замалчивать проблемы, возникающие при борьбе с COVID-19, а также напомнил о выделении дополнительно более 16 млрд рублей в качестве помощи медицинским организациям и попросил как можно быстрее провести закупки всего необходимого для борьбы с инфекцией.
«Эти деньги мы выделяем исключительно на борьбу с коронавирусом, на качественную организацию всей системы помощи заболевшим и медработникам, которым сейчас очень трудно», — подчеркнул премьер.
Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, напомнил, что на сегодняшний день основной задачей остаётся реализация комплекса мер, которые позволят сдержать распространение заболеваемости коронавирусом. Министр добавил, что в регионах на сегодняшний день развёрнуто 235 тыс. коек, в то время как в весенний период было около 184 тыс. коек, и уточнил, что объём свободного коечного фонда поддерживается на уровне до 15%.
- «Рост заболеваемости продлится не дольше двух — четырёх недель»: в России за сутки выявили 17 717 новых случаев COVID-19
- Общее число случаев COVID-19 в мире превысило 45 млн: в России суточный прирост заболевших коронавирусом составил 18 283
- Без клинических проявлений более чем у 25% пациентов: в России за сутки выявили 18 257 новых случаев COVID-19