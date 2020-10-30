Общее число случаев COVID-19 в мире превысило 45 млн: в России суточный прирост заболевших коронавирусом составил 18 283

Пик заболеваемости COVID-19 в России может составить 20 тыс. новых случаев в сутки. Такое предположение высказали в Роспотребнадзоре. В общей сложности в России число зафиксированных случаев коронавируса достигло 1 599 976 — за последние сутки суточный прирост составил 18 283. С начала эпидемии в стране выздоровели 1 200 560 пациентов, умерли 27 656 человек. Кроме того, по всему миру количество случаев заболевания по состоянию на 30 октября превысило 45 млн.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России достигло 1 599 976 случаев. За последние сутки прирост новых случаев в стране составил 18 283 — максимальный показатель с начала пандемии. По сообщению оперштаба, в 22,3% новых случаев не наблюдалось клинических проявлений.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки было выявлено в Москве (5268), Санкт-Петербурге (801), Московской (524), Нижегородской (401), Архангельской (325) и Ростовской (310) областях.

За предыдущие двое суток в стране число зафиксированных случаев коронавируса составило 17 717 и 16 202.

С начала эпидемии в РФ выздоровели 1 200 560 пациентов (75,04%), в том числе 14 519 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний, скончались 27 656 человек (1,73%). За последние сутки зарегистрировано 355 летальных исходов.

Согласно информации Роспотребнадзора, на данный момент в России проведено более 59,9 млн тестов на коронавирус. За сутки — 582 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 380 тыс. человек.

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Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 45 млн случаев заболевания коронавирусной инфекции. Наибольшее число приходится на США (более 8,9 млн), Индию (7,8 млн), Бразилию (5,49 млн) и Россию. При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 1,181 млн человек, в том числе 228 тыс. в США, 158 тыс. в Бразилии и 121 тыс. в Индии.

Лидером по числу случаев COVID-19 в РФ является Москва — 419 196. При этом выздоровели 307 816 человек, умерли 6713 пациентов. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» подчеркнул, что в российской столице при условии соблюдения нынешних эпидемиологических требований не планируется введение дополнительных жёстких мер по примеру тех, что применяются в странах Запада.

«Если мы будем соблюдать чётко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится. Очень надеюсь, что никаких жёстких мер, которые применяются сегодня в Европе — во Франции, в Германии, в других странах, мы вводить не будем. Сегодня ситуация по крайней мере говорит о том, что мы можем обойтись без этого», — указал градоначальник.

В Москве до 29 ноября действует ряд ограничительных мер, введённых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Среди них — домашний режим для людей пожилого возраста и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, перевод работодателями не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Закрыты городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.

Добавим, что накануне президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовёт!» заявил об отсутствии планов по введению «общенационального локдауна», а также выразил надежду на начало массовой вакцинации в стране до завершения 2020 года.

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об уровне суточного прироста новых заболевших в России во время пика заболеваемости.

«Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев. Возможно, в последующем начнётся процесс стабилизации эпидемической ситуации», — её цитирует РИА Новости.

Она также указала, что на заболеваемость коронавирусной инфекцией влияют погодные факторы. По её словам, плохая погода, вызывающая переохлаждение организма, делает его более восприимчивым к инфекциям.

«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна», — добавила представитель Роспотребнадзора.

РИА Новости

© Томас Тхайцук

В свою очередь врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владимир Жемчугов полагает, что распространение COVID-19 по всему миру остановится после достижения иммунитета у 70-80% жителей Земли.

«Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60% и выше. После 70-80% — остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит», — сказал он.

Вместе с тем западные учёные обнаружили новый нетипичный симптом коронавирусной инфекции. Как сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на специалистов Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии в ходе исследований они наблюдали у ряда пациентов изменение цвета пальцев ног и их раздражение, продолжительность симптомов составляла от одной до четырёх недель. Отмечается, что испытуемые ощущали раздражение пальцев ног как обморожение конечностей.