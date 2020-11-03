В Роспотребнадзоре оценили шансы заболевания коронавирусом в лифте

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Риск заболевания коронавирусом в лифте после того, как там проехал инфицированный человек, есть. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
В Роспотребнадзоре оценили шансы заболевания коронавирусом в лифте
  • Reuters

«Несомненно, риск инфицирования коронавирусом в лифте после того, как там проехал больной человек, есть. Если человек с подтверждённым COVID-19 покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Он подчеркнул, что риск заболевания связан с небольшими размерами помещения и отсутствием проветривания в лифте.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ранее заявила о низкой вероятности заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на борту самолёта.

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