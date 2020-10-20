Эксперты оценили вероятность заболевания коронавирусом в самолёте

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила о низкой вероятности заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на борту самолёта.

По данным экспертов, с начала года воздушным транспортом воспользовались 1,2 млрд человек. При этом было выявлено лишь 44 случая передачи COVID-19 на борту самолёта.

«Это один случай на каждые 27 млн путешественников», — приводит Express слова медицинского советника IATA Дэвида Пауэлла.

Среди причин небольших показателей заболеваемости называются положение, которое занимают пассажиры на борту.

Кроме того, высокие спинки кресел являются «надёжным барьером» передачи коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что медицинская маска снижает риск заболевания респираторными инфекциями в 1,8 раза.