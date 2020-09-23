Роспотребнадзор: маска снижает риск респираторных инфекций в 1,8 раза

Ношение медицинской маски снижает риск заболевания респираторными инфекциями в 1,8 раза, а ношение перчаток — в 1,3 раза, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Такие результаты установлены по итогам проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период».

«Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток — в 1,3 раза», — приводит сообщение ТАСС.

При этом при контакте с заболевшим ношение маски снижало вероятность инфицирования в 1,8 раза, а использование перчаток — в 2,7 раза.

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