Роспотребнадзор: маска снижает риск респираторных инфекций в 1,8 раза

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Ношение медицинской маски снижает риск заболевания респираторными инфекциями в 1,8 раза, а ношение перчаток — в 1,3 раза, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: маска снижает риск респираторных инфекций в 1,8 раза
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Такие результаты установлены по итогам проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период». 

«Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток — в 1,3 раза», — приводит сообщение ТАСС.

При этом при контакте с заболевшим ношение маски снижало вероятность инфицирования в 1,8 раза, а использование перчаток — в 2,7 раза.

Ранее в Санкт-Петербурге продлили обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте до 11 октября из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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