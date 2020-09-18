Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19 в России

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Вирусолог Алексей Аграновский оценил ситуацию с COVID-19 в России.
Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19 в России
  • globallookpress.com

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что можно избежать второй волны, если большинство населения станет ответственно подходить к рекомендациям Роспотребнадзора и соблюдать меры предосторожности.

«Нужно поменьше ходить куда-то, носить маски, соблюдать гигиену и социальную дистанцию. Но такие вещи работают по законам больших чисел — делать это нужно всем гражданам. Конечно, есть те, кто не заботится о себе, но их число должно быть минимизировано», — заявил Аграновский.

По его словам, в ряде стран виден рост заболеваемости, но о начале второй волны говорить преждевременно.

Как считает эксперт, нужна информация по дням и неделям, чтобы сориентироваться по статистике.

«Мы узнаем, вторая это волна или что-то другое, только через пару месяцев», — добавил он.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

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