В Петербурге продлили масочный режим в общественном транспорте

В Санкт-Петербурге продлили обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте до 11 октября из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает городской комитет по транспорту.

«Санкт-Петербург продлевает до 11 октября 2020 года ограничительные меры, сдерживающие распространение коронавирусной инфекции. Пассажиров общественного транспорта, в том числе метрополитена, просят использовать индивидуальные средства защиты — маски и перчатки», — говорится в заявлении.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, Роспотребнадзор отменил шахматную рассадку в театрах и цирках в Санкт-Петербурге.